Margherita Buy, l’attrice a cuore aperto: “Vivo al 30%…” | Confessione struggente

Confessione veramente struggente quella fatta dalla bravissima attrice Margherita Buy. A cuore aperto dice: “Vivo al 30%”…

Per natura molto schiva e riservata, nonostante il suo talento evidente, Margherita Buy è una persona che non ama molto rilasciare interviste e parlare di sé.

Infatti, seppure sia molto apprezzata come attrice e anche molto richiesta, non si conosce molto su di lei e sulla sua vita privata.

Eppure, di recente l’attrice ha deciso di stupire tutti quanti, rilasciando una schietta e dettagliata intervista per il Corriere, dove non ha lesinato sulle risposte.

Durante questo momento di confronto con il giornalista, ha fatto una confessione veramente struggente e senza fronzoli. Ecco cos’ha detto l’attrice…

La struggente confessione fatta da Margherita Buy

In concomitanza con l’uscita del suo prima film dal titolo ‘Volare’ dove esordisce per la prima volta come regista, Margherita Buy ha deciso di rilasciare una intensa e lunga intervista al Corriere, proprio per parlare della sua pellicola e non solo. Infatti, è stata per lei l’occasione propizia per fare delle rivelazioni su di sé. Nel film parla proprio della sua fobia più grande quella di volare. Questa fobia era anche quella di un’altra attrice molto grande del passato, ovvero la bravissima Monica Vitti che non amava prendere aerei.

Sembra che per Margherita Buy la paura sia proprio una compagna di vita. Infatti, ha diverse fobie e ansie che spesso purtroppo le condizionano proprio la vita. Ha infatti raccontato: “Ho anche paura della vita stessa. Penso di aver capito di vivere al 30 percento delle mie possibilità. Non sono una che vive pienamente la propria vita. Ho sempre temuto il cambiamento. Mi rifugio nelle cose che conosco, nelle persone che mi vogliono bene. Pretendo poco dalla mia vita”. Questo ha anche condizionato la sua carriera perché le era stato proposto di lavorare all’estero ma lei ha deciso di rifiutare dando come motivazione il fatto di essere stanziale come persona.

Le aspettative per sua figlia Caterina

Margherita Buy ha una figlia che sogna di fare l’attrice proprio come sua madre, Caterina De Angelis. Quello che però la madre si augura e che la figlia faccia questo mestiere in modo diverso da come lo ha fatto lei e che vada a lavorare all’estero.

Infatti, ha detto: “Il regalo più bello è stato quello di preservarla perché non diventasse come me. Ha 22 anni, è seria, studia all’Accademia d’arte drammatica. Vorrei che facesse l’attrice in modo diverso da me, che lavorasse fuori”.