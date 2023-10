Barbara D’Urso senza parole: “Ti strappo il vestito” | In diretta partono le minacce

La nota conduttrice coinvolta in un episodio secondo molti bizzarro: un’interazione che è diventata virale in pochissimo tempo.

Barbara d’Urso è una delle persone più famose a livello nazionale, e grazie alle sue performance durate per anni alla guida di Pomeriggio 5 conta una platea di affezionati davvero vastissima.

Quest’anno è stato complicato per ‘Barbarella’, che è stata estromessa dalla conduzione di Pomeriggio 5, un programma che lei stessa considera essere una sua creatura.

La sua sostituta sta raccogliendo in questi giorni i frutti del suo nuovo lavoro: si tratta di Myrta Merlino, ex conduttrice del programma L’Aria che tira su La7, che oggi è guidato dal giornalista David Parenzo.

Un episodio davvero commentato ha coinvolto Barbara d’Urso: il tutto è accaduto proprio in diretta.

Il coinvolgimento di d’Urso

Il tutto avvenne durante una puntata del noto programma Live – Non è la d’Urso, in cui la conduttrice aveva ovviamente un ruolo centrale, grazie al suo stile unico e la capacità di coinvolgere il pubblico a casa.

“Hai venduto la tua villa?”: questo aveva chiesto la conduttrice a uno dei suoi ospiti, e da questa domanda è scaturito il tutto. Si trattava del noto vip Marco Columbro.

Il botta e risposta in diretta

“Vendere, la venderò tra qualche anno”, aveva risposto Columbro. “Quindi non hai venduto la casa, non è vero che l’ha comprata Berlusconi”, dice Barbara, “Il discorso è che il gossip è una cosa, la verità è un’altra”, spiega il vip, “allora se noi siamo qui per parlare di come abbiamo cambiato vita, mi sta bene, se siamo qui per parlare di gossip, dei cavoli nostri, io prendo e me ne vado, perché io non ho intenzione di parlare dei fatti nostri, delle mie cose; fare una trasmissione sulla mia pelle non mi va, chiaro?”.

I toni sembrano iniziare a scaldarsi, “Ma lo stai dicendo a me?” chiede allora la conduttrice, “cioè secondo te io voglio fare la trasmissione sulla tua pelle?”. La conversazione inizia a degenerare, Columbro dice “Guarda che vengo lì e ti strappo il vestito a te eh!”, intima. Barbara d’Urso, comunque, non segue Columbro in questo, ma continua a contestare il suo comportamento secondo lei ‘poco carino’.