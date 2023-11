Simona Izzo velenosa con il marito: “Non mi ci ha mai portata…” | Scoppia la gelosia

Scoppia la gelosia per Simona Izza che manda una frecciatina particolarmente velenosa a suo marito. Ecco che cosa ha detto…

Simona Izzo e Ricky Tognazzi hanno una storia d’amore davvero unica e longeva. Il segreto della durata di questa relazione sembra essere la passiona che c’è ancora dopo tanti anni tra di loro.

Infatti, Simona Izzo lo guarda ancora come i primi giorni e ne è perdutamente innamorata e lo stesso vale per l’attore romano. Questo fa sì che la loro unione sia una delle più apprezzate del pubblico italiano.

Quest’anno il figlio di Ugo Tognazzi ha deciso di partecipare al talent show Rai, Ballando con le stelle e proprio per quell’occasione sua moglie ha deciso di rilasciare un’intervista per il settimanale Nuovo, dove ha fatto delle interessanti rivelazioni.

Proprio nel corso di questa lunga intervista, Simona Izzo si è lasciata andare ad alcuni commenti velenosi contro il marito. Sembra infatti essere molto gelosa.

Simona Izzo velenosa con il marito: “Non mi ci ha mai portata…”

Le rivelazioni fatte da Simona Izzo al megazine Nuovo sono state particolarmente succose e interessanti. Infatti, l’intervistatore le ha domandato se fosse o meno gelosa nel veder ballare il suo Ricky con la ballerina Tove Villfor. A quel punto la donna ha confessato la sua gelosia, dicendo: “Sarò vigile, potrei anche uccidere la ballerina in diretta! Scherzo”. Inoltre ha voluto mandare una frecciatina all’attore, sottolineando: “Non mi ha mai portata a ballare in vita sua”.

Tuttavia, come lei stessa ha poi rivelato in realtà non è davvero gelosa del fatto che Ricky Tognazzi ballerà con un’altra donna a Ballando con le stelle. Infatti, per lei sarebbe molto più grave, per esempio, se suo marito andasse da una professoressa di filosofia per studiare questa materia, oppure se incontrasse per caso una regista con più talento di lei. Tuttavia, ha voluto comunque mettere in guardia il marito di stare attento, ricordandogli di mantenere la calma perché la donna in questione non è né la figlia né la nipote.

Simona Izzo continua a rivelare

Simona Izzo, inoltre, non ha finito qui con le rivelazioni per il suo pubblico, infatti ha deciso di andare ancora più in profondità. Oltre a raccontare il motivo per cui lei e il marito hanno deciso di non avere figli, a persino detto: “Mi ha rivelato che non aveva mai avuto una fidanzata con un décolleté così importante”.

Infine ha voluto raccontare come è riuscita a conquistare Ricky Tognazzi. Non sembra essere stato facile perché il suo segreto è stato la tenacia. Infatti, ha fatto presente: “Se voglio una cosa, la ottengo…Gutta cavat lapidem, la goccia scava la pietra, dicevano i romani”.