Carlo Conti dice basta, l’allarme è scattato: “Attenzione” | Il conduttore non ne può più

Carlo Conti ha deciso di dire basta, scatenando l’allarme per tutti quanti. Infatti, il conduttore ha detto a tutti: “Attenzione”…

Carlo Conti è uno dei conduttori Rai di maggiore successo al momento che è diventato famoso per una serie di programmi televisivi fatti insieme.

Ha condotto numerosi programmi televisivi popolari in Italia, tra cui “L’eredità” e “Festival di Sanremo”, per ben tre volte. La sua abilità nell’ intrattenimento gli hanno permesso di avere un ampio seguito di fan.

Al momento infatti è considerato uno dei personaggi di punta della televisione e inoltre gode di tantissima stima anche da parte della critica.

Adesso, il conduttore ha fatto scattare un allarme molto importante. Infatti, Carlo Conti ha deciso di dire basta perché non ne può più.

Il conduttore non ne può più: scatta l’allarme

Ormai, viviamo in un’era in cui i rischi nel mondo digitale si stanno moltiplicando. Infatti, numerosi sono i tentativi di furti di identità o di impersonificare qualcuno o qualcosa che non si è. Questo accade in particolare con i personaggi del mondo dello spettacolo e adesso con lo sviluppo dell’intelligenza artificiale le cose non sono migliorate. Di recente, è stato fatto, ad esempio, un tentativo di truffa proprio sfruttando AI che simulava un avatar di personaggi famosi che chiedevano del denaro.

Questa tendenza sta diventando veramente preoccupante e potrebbe peggiorare sempre di più. Soprattutto le celebrità che hanno molti follower sui social, sono particolarmente a rischio. Infatti, ci sono sempre degli individui senza scrupoli che vogliono approfittarsi della loro immagine. Per fare questo creano degli account falsi dove provano a racimolare denaro da persona credulone, pubblicizzando prodotti e servizi finti. Anche Carlo Conti è stata una vittima del furto di identità e prova ad avvertire i suoi fan.

Carlo Conti prova ad avvertire tutto il suo pubblico

La creazione di un account falso per fare una truffa è quello che è successo anche a un amatissimo conduttore Rai, ovvero Carlo Conti che sui suoi social ufficiali ha provato a segnalare la creazione di questo account falso. Infatti, scrive ai suoi follower: “ATTENZIONE!!!! Ecco un’altra pagina FAKE!”, condividendo uno screen dell’account fake che porta il suo nome e la sua foto.

Purtroppo, la creazione di questi profili finti non solo crea problemi alle persone che possono essere truffate impunemente, ma anche ai personaggi famosi. Infatti, la loro reputazione può essere lesa da simili comportamenti. Si rende sempre più necessaria una maggior regolamentazione e maggior controllo da parte dei proprietari di queste piattaforme, in modo da evitare la proliferazione di account falsi che potrebbero causare danni alla vita delle persone. La soluzione dovrebbe essere immediata ed efficace perché le sfide del digitale diventano sempre più complesse.