Paola Perego, il cammino nelle tenebre: “Non ti fa vivere, respirare” | Decenni di dolore

Dietro il sorriso di Paola Perego si nasconde un periodo di grandissimo dolore: la conduttrice ha raccontato la sua storia difficile.

Quarant’anni di carriera alle spalle e una vita di grandi successi, ma Paola Perego non ha vissuto solo un’esistenza felice.

Come accade solitamente, dietro al sorriso smagliante e ad una vita apparentemente perfetta, si nascondono dolori che pochi conoscono.

È proprio quello che è successo a Paola Perego, che ha vissuto anni bui e difficili durante i quali è riuscita ad andare avanti solo grazie agli psicofarmaci.

Paola Perego, il periodo buio

Paola Perego aveva già avuto modo di raccontare la sua vita e la lunga parentesi tra attacchi di panico e depressione quando nel 2020 ha pubblicato il suo primo libro, Dietro le quinte delle mie paure – Come gli attacchi di panico mi hanno cambiato la vita. Per anni, infatti, la conduttrice oggi al timone di Citofonare Rai 2 e concorrente di Ballando con le stelle, ha vissuto una vita ovattata durante la quale è riuscita ad andare avanti grazie agli psicofarmaci.

“Ne esci quando tu capisci: l’attacco di panico è quasi positivo, è qualcosa dentro te che ti dice ‘Hai qualcosa, devi manifestarlo’ – aveva raccontato lei in una vecchia intervista per Bella mà – .L’attacco di panico non ti fa vivere, respirare. Io sono stata in depressione, è inevitabile. Ho iniziato a sedici anni, non puoi fare la vita che fanno i tuoi coetanei”. Guarita dagli attacchi di panico, Paola Perego ha per anni nascosto a tutti la sua condizione e, solo quando ne è completamente uscita fuori, ha deciso di condividere con tutti la sua esperienza.

Paola Perego, la nuova vita

Ad oggi, Paola Perego si sente una persona nuova. Al timone di un programma di successo insieme a Simona Ventura, ha deciso di farsi un regalo prendendo parte all’edizione 2023 di Ballando con le stelle. “Ballando è un regalo che mi faccio, per celebrare quel ‘qui e ora’ che mi sono anche tatuata sul braccio – ha spiegato in una intervista per il Corriere della sera – .Oggi vivo nel presente. E mi posso permettere di giocare con questo show: ci metto tutto il mio impegno, ma non devo dimostrare di essere una ballerina”.

Del passato, dunque, la Perego conserva solo i ricordi, anche se poco felici. “Per anni mi hanno detto che ero algida, distaccata… In realtà ero sotto psicofarmaci – ha spiegato ancora lei – . I farmaci mi hanno consentito di avere una vita, ma era ovattata: ricordo il mio passato ma non le emozioni che provavo”.