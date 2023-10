Vergogna ad Amici, chiesta l’espulsione immediata dell’insegnante | Cosa sta succedendo

Si scatena il panico nella scuola di Amici di Maria De Filippi: arriva l’appello per fare fuori dal talent show un insegnante.

Amici di Maria De Filippi è il talent show più longevo della televisione italiana: da più di venti anni, nascono al suo interno professionisti del ballo e del canto, guidati da professori competenti.

Se nel corso delle svariate edizioni non sono mancate le polemiche su alcune discipline e l’atteggiamento degli esperti di ogni singola materia, anche quest’anno è arrivata una nuova critica con tanto di appello alla De Filippi.

Un volto molto noto e conosciuto in ambiente musicale, ha chiesto che alcuni insegnanti vengano fatti fuori dal talent show. Ecco cosa è successo.

Amici, polemica sull’auto-tune

In uno degli ultimi appuntamenti domenicali con Amici, Lorella Cuccarini aveva proposto alla produzione di far esibire tutti i cantanti senza l’auto-tune. Rudy Zerbi e Anna Pettinelli si sono ribellati a questa richiesta, rifiutandosi di far cantare i loro pupilli senza l’ausilio della manipolazione dell’audio. Il dibattito tra i professori è stato molto acceso e in questo discorso, che da anni anima il talent di Amici, si è inserito anche un ex professore del programma: Luca Jurman.

Vocal coach, musicista e produttore che ha fatto parte del cast di Amici guidando talenti come Alessandra Amoroso o Marco Carta, l’ex volto del programma si è scagliato contro i suoi colleghi. “Zerbi sei una vergogna per la musica. Tutti lo sanno ma tutti tacciono per paura”, ha sbottato Jurman, appoggiando pienamente la richiesta di Lorella Cuccarini che “ha tentato di ricordare che l’intonazione è la base su cui si forma il canto, e fare una prova senza correzioni di computer su ciò che dovrebbe essere naturale, sarebbe servita a capire e lavorare sui limiti”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luca Jurman (@lucajurman_official)

Luca Jurman, appello a Maria De Filippi

Da sempre contrario all’auto-tune, Jurman ha definito inaccettabile che alcuni cantanti si esibiscano solo con l’ausilio della voce di un computer: “Poi non lamentatevi se tutto diventerà una m**da, se tutta l’arte diventerà finzione, se tutta la bellezza della cultura e del talento di questo paese che ci distingueva nel mondo… sparirà”.

A conclusione del suo intervento, Jurman si è quindi rivolto a Maria De Filippi chiedendole che venga fatto un re-styling all’interno del suo programma. “Maria butta fuori la m**da dalle tue trasmissioni tu che puoi farlo. Se non viene premiata la meritocrazia è colpa vostra. Se non sai cantare non fai il cantante, fai un’altra cosa! – ha sbottato l’ex di Amici – . Se sono tutto storto non faccio il ballerino e non posso andare alla Scala. Non si può fare una gara di pizze con le fotocopie”.