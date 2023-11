Fabio Fazio, avete mai visto la casa del noto conduttore? Ha più stanze di un castello

Una vera e propria magione che comprende anche un orto e una piscina: la casa del noto conduttore vi sorprenderà.

Fabio Fazio, uno dei volti più noti e carismatici della televisione italiana, di recente ha segnato una pietra miliare nella sua carriera televisiva portando “Che tempo che fa” su Canale Nove.

Dopo tanti anni di successo in Rai, questa mossa è stata sorprendente e ha generato grandi aspettative tra i suoi numerosi fan, finora ampiamente ripagate, dati gli ottimi ascolti. Ma quanti di voi sanno realmente qualcosa sulla vita personale di Fabio Fazio?

Di Fazio sappiamo che è nato nel 1964, che è sposato e milita in televisione dagli anni ’80. Vi mettiamo alla prova con una domanda: sapete dove vive il conduttore e come è la sua dimora?

Nel corso di questo articolo, esploreremo la vita privata di Fazio, le sue residenze e l’ambiente che lo circonda, per svelare i lati meno conosciuti del popolare presentatore.

Mai lontano dalla sua amata Liguria

Il noto conduttore televisivo italiano infatti possiede una dimora situata in Liguria, la sua regione natale alla quale è profondamente legato. Questa residenza è ubicata a Celle Ligure, una pittoresca cittadina costiera che aggiunge un tocco di fascino al suo ritiro. La villa in questione è veramente imponente, con ben tredici stanze, un vasto uliveto che si estende su oltre 7000 metri quadri, una lussuosa piscina, e persino due dependance. Fabio dimostra grande dedizione anche nell’orto, come ha condiviso in un video sul suo profilo Instagram.

Sebbene ci siano poche immagini degli interni, le rare foto sui social media rivelano un arredamento di stampo classico, arricchito da preziosi pezzi di antiquariato e design di rilevanza. Questa dimora costituisce un autentico rifugio, in cui Fabio Fazio vive con la sua famiglia, composta dalla moglie Gioia e i due figli.

Proprietà sparse tra nord Italia e Francia

Oltre alla casa di Celle Ligure, che ospita anche uno studio contenente tutti i premi guadagnati durante la sua carriera, si stima che Fabio Fazio possieda altre quattro proprietà immobiliari. Una di queste si trova anch’essa in Liguria, nel comune di Varazze, ed è spesso utilizzata durante le vacanze estive: Varazze, di fatto, è una delle mete di villeggiatura preferite dagli italiani residenti al nord.

A Milano, il conduttore possiede due ulteriori residenze. Ma la sua passione più evidente è Parigi, città che ama profondamente e visita regolarmente e in cui ha comprato casa. Sembrerebbe che Fazio sia particolarmente affezionato a zone come Place Dauphine e i Jardin du Palais Royale, incantevoli luoghi che catturano l’immaginazione di chiunque, compreso il conduttore.