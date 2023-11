“Quello che soffro io con questa donna…”: Carmen Russo, il marito esce allo scoperto | L’ha confessato davanti a tutti

Il fantastico matrimonio di Carmen ed Enzo: sembrano esserci novità sul loro rapporto, i fan sono scioccati.

Il rapporto tra i due personaggi dello spettacolo è invidiato da tantissimi: parlano l’uno dell’altra in un modo meraviglioso, con parole che tutti vorrebbero sentirsi dire.

I due hanno avuto da poco una bambina, Maria, molto desiderata: la bimba è nata il 14 febbraio 2013, e oggi ha 10 anni.

Maria ha senza dubbio arricchito e rafforzato il loro legame, e di certo entrambi i genitori saranno dei fantastici accompagnatori nella crescita per la bambina.

In queste ore è venuto a galla un elemento che sembra essere di disaccordo tra i due: gli ammiratori della famosa coppia temano che significhi qualcosa di più.

L’annuncio di Carmen ed Enzo

“Hai fatto tardi stamattina eh!”, dice Carmen in auto, mentre registra un video destinato al suo profilo Instagram: molti utenti, esagerando, hanno pensato a un vero e proprio alterco tra i due, mentre l’intenzione di Carmen era sicuramente ironica.

Infatti, il rapporto tra i due ha sempre una componente di gioco e scherzo, che è quella che, talvolta, manca nei rapporti, e che, invece, potrebbe fare la differenza. Proprio con il video, comunque, Carmen ha fatto un annuncio che sembra aver entusiasmato davvero tutti i suoi follower.

Carmen Russo, una nuova avventura in tv

Nel corso del video e anche nella didascalia, Carmen annuncia la sua presenza nel programma Storie Italiane, uno dei must della Rai, condotto dalla presentatrice Eleonora Daniele, alla guida del programma ormai da diverso tempo, con grande successo.

Enzo Paolo Turchi, comunque, dopo l’affermazione di Carmen si giustifica immediatamente del suo ritardo, spiegando di aver trovato traffico mentre accompagnava loro figlia, Maria, a scuola. I commenti sono tutti per la bellissima coppia, qualcuno li paragona perfino a un’altra coppia comica, che ha fatto la storia della televisione italiana: “Per me loro 2 hanno preso il posto dei mitici Vianello e Mondaini”, scrive un utente su Instagram. “Vi aspettiamo stamattina alle 11″, avverte Carmen, invitando i fan a seguire la trasmissione Rai per vedere la loro intervista. Segue un divertente siparietto ‘litigarello’ tra i due che desta grande ilarità in chi ha avuto la fortuna di guardare il video.