Bianca Guaccero, la situazione peggiora a vista d’occhio | Crollo impressionante

La conduttrice in zona di serio pericolo. Il suo futuro è tutto tranne che roseo, i dati parlano chiaro: per lei potrebbe essere finita.

Bianca Guaccero, celebre conduttrice televisiva italiana, è un volto noto e amato dagli spettatori per la sua versatilità e carisma in TV.

Tuttavia, negli ultimi tempi, il suo percorso sembra essere minato da una situazione che desta non poca preoccupazione.

La conduttrice, nota per la sua eleganza e talento, si trova ora ad affrontare una serie di sfide e criticità che rischiano di compromettere la sua carriera e il suo benessere personale.

Non ha molta voce in capitolo, Bianca, né speranze di salvarsi: per lei è necessario un cambiamento drastico che le permetta di non affondare assieme alla nave su cui si è imbarcata.

Una situazione che non accenna a migliorare

Il dramma che ha visto Bianca Guaccero protagonista riguarda gli ascolti di Rai, che stando ai dati Auditel non stanno portando i risultati sperati per il suo “Liberi Tutti”: il programma sarebbe a rischio chiusura proprio per queste ragioni, e non è l’unico della nuova scuderia Rai a trovarsi in questa situazione.

Lo scorso 6 Novembre a dominare lo share ci ha pensato Canale 5 con il “Grande Fratello”, raggiungendo uno straordinario 20.5% di share; una lotta che ha però perso contro Rai Uno e il suo “I bastardi di Pizzofalcone”, miniserie con protagonista Alessandro Gassmann, che ha conquistato uno share del 21.1%. A seguire Italia Uno, Rete Quattro, TV8 e Nove, mentre il “Liberi Tutti” della Guaccero stupisce, ma in negativo: share del 2.5% e 442 mila telespettatori, si tratta di numeri che non fanno sperare bene per il suo futuro di conduttrice.

Tempi che cambiano, le emittenti rimangono indietro

Oggi le cose sono cambiate rispetto a un tempo, quando il lunedì sera era segnato dall’inizio della settimana televisiva con la proiezione di un film. Ora, la programmazione inizia subito con grande enfasi: Canale 5 piazza il suo programma di punta, che come di consueto è di nuovo al centro di una serie di polemiche legate a presunti casi di omofobia nella Casa. Raiuno, d’altro canto, propone la fiction del momento con protagonista Gassmann.

Purtroppo, Bianca Guaccero è ancora confinata in una trasmissione che non le permette di esprimersi al meglio. Anche nell’ultima puntata andata in onda il programma è stato al di sotto delle aspettative, nonostante la presenza dei Gemelli di Guidonia e ospiti di calibro come Gianluca Impastato e Stefania Orlando. È comprensibile che gli ascolti non abbiano favorito la trasmissione, e ad oggi non ci sono certezze che il programma verrà rinnovato.