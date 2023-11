L’Eredità, tra i due litiganti il terzo gode | Pino Insegno e Flavio Insinna restano al palo

Le voci sul dibattito potrebbero aver trovato conferma in un incontro a porte chiuse per decidere il futuro di Rai: addio Pino Insegno…

Un disastro preannunciato, quello che riguarda l’eredità della conduzione de “L’Eredità”; non tanto per il programma in sé, quanto per i nomi su cui Rai aveva spinto.

Da parecchio tempo infatti si vociferava che a partire dal 2024 a condurre il popolare quiz show non sarebbe stato più Flavio Insinna, alla guida del programma già da parecchi anni, ma un altro conduttore di ottime promesse.

Peccato che quel conduttore, approdato in Rai con un nuovo programma solo poche settimane fa, si sia rivelato un disastro dal punto di vista degli ascolti: stiamo ovviamente parlando di Pino Insegno e del suo disastroso “Mercante In Fiera”, ormai cancellato.

Mentre i giornalisti di TG2 spingono per negare ad Insegno questa conduzione, spaventati dal possibile traino negativo di ascolti, pare che a porte chiuse l’erede del programma sia già stato deciso…

“L’Eredità” in mano ad Insegno, Banjay Italia dice no

Ebbene sì: a gennaio Pino Insegno non prenderà in mano le redini de “L’Eredità,” come inizialmente annunciato. Questa decisione è stata influenzata da un confronto tra la Rai e Banijay Italia, la casa di produzione del programma. Pare che Banijay Italia abbia esercitato forti pressioni affinché Insegno non diventasse il conduttore del popolare game show di Rai 1, posizionato in una fascia strategica per l’Auditel e in una sfida diretta con Mediaset.

In un incontro animato tra il direttore dell’intrattenimento day time, Angelo Mellone, e Pino Insegno, è stata annunciata la decisione di assegnare la conduzione de “L’Eredità” a Marco Liorni. In seguito, Insegno è stato offerto la conduzione della prossima serie di “Reazione a Catena.” Allo stesso incontro era presente anche il manager di Insegno, Diego Righini, reduce da dichiarazioni in cui negava con fermezza che ad Insegno sarebbe stata tolta la possibilità di condurre “L’Eredità”. A porte chiuse, si sarebbe trovato un accordo di “scambio” tra le parti.

“L’Eredità” a Liorni, “Reazione a Catena” torna a Insegno

Si prevede che Marco Liorni chiuderà “Reazione a Catena” a fine dicembre e assumerà la conduzione de “L’Eredità” subito dopo, con le nuove puntate che inizieranno a registrare a partire dal prossimo dicembre. Questo rappresenterebbe un importante traguardo per Liorni, che diventerebbe il solo e unico ambasciatore del preserale di Rai 1.

Nel frattempo, le porte di “Reazione a Catena” si riaprirebbero per Pino Insegno nella prossima estate di Rai 1, permettendogli di tornare a condurre il programma che gli ha garantito successo e ottimi ascolti. L’evoluzione di questa situazione rimarrà da seguire, in attesa dell’incontro tra Lucio Presta, manager di Liorni, e Angelo Mellone nei prossimi giorni.