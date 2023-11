Luciana Littizzetto, avete mai visto la sua casa? Sul terrazzo c’è una ‘foresta’ | Stile più unico che raro

Un’abitazione che riflette perfettamente la sua personalità forte, vivace e pungente: la casa di Luciana Litizzetto compare in un video.

Luciana Littizzetto, celebre comica e conduttrice televisiva italiana, è un volto noto e amato dal pubblico.

La sua presenza spesso schietta e ironica ha intrattenuto generazioni di spettatori attraverso i suoi programmi, stand-up comedy e partecipazioni a trasmissioni televisive di successo.

Tuttavia, la sua vita privata è sempre stata un aspetto tenuto rigorosamente lontano dai riflettori.

Recentemente, un video condiviso su Instagram ha regalato al pubblico un raro e spontaneo assaggio della sua personalità fuori dalle luci della ribalta: vediamo cos’è successo.

Una challenge per affacciarsi sul mondo privato dei VIP

Da alcune settimane il veejay Matteo Curti di Radio Deejay sta portando avanti una “challenge” in cui si introfula nelle abitazioni dei colleghi per farsi offrire da mangiare; a loro volta i colleghi nominano altre persone, in una vera e propria “catena”. Questa volta è stato il turno di Luciana Litizzetto, nominata da Vic, ovvero il veejay Vittorio Maria Lelli.

Curti si è quindi recato a Torino, e ha raggiunto Luciana nella sua abitazione, situata al terzo e ultimo piano di un condominio. Luciana divide l’abitazione con i suoi tre figli e il cane Mora, che ha accolto Curti con moltissime feste. L’ambiente è esattamente quello che ci si aspetta dalla comica: pieno di colori e oggetti personali, con una splendida e ampia cucina in stile anni ’50. Luciana si è adoperata per cucinare a Matteo un rotolo di pasta sfoglia, che scherzando ha affermato di aver preparato con le sue mani nonostante fosse ancora all’interno della confezione. Ma poi si è resa conto che le mancava un ingrediente, ed è arrivata la sorpresa…

Un terrazzo che è una meraviglia: piante, aromi e persino la Mole

E così, dopo un siparietto per accendere il forno con qualche difficoltà, Luciana ha mostrato a Matteo il vero gioiello di casa sua: un enorme terrazzo, illuminatissimo e stracolmo di piante aromatiche e non solo. Circondano tutto il perimetro dell’ambiente, interrompendosi solo nel punto da cui è visibile la Mole Antoneliana, che ovviamente Luciana afferma di aver piazzato lì lei stessa, con molta ironia.

Tra rampicanti, un pesco, un fico e un ciliegio Luciana ha poi recuperato ciò che le serviva: della salvia e della limonaria, piante aromatiche necessarie per terminare il contorno di zucchine e cipolle che ha imparato a cucinare a Dinner Club e che è un must per le cene e i pranzi in famiglia. Pare che i figli di Luciana infatti non si accontentino di un semplice primo, impegnandola tanto, ma con soddisfazione. Luciana e Matteo si sono goduti il pranzo assieme ad un’ottima bottiglia di vino, per poi nominare Valentina Ricci come prossima “sfidante”.