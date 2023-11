Simona Ventura, a quasi 60 anni arriva il grande giorno | Gioia unica per l’amatissima conduttrice

E chi se lo aspettava? Simona Ventura lancia la vera bomba sulla sua vita privata: l’incredibile svolta fa battere il cuore.

Simona Ventura, una delle figure più carismatiche e amate della televisione italiana, è da tempo un volto familiare per il pubblico.

La sua carriera brillante ha attraversato diversi generi televisivi, dall’intrattenimento allo sport, e la sua presenza sullo schermo ha catturato il cuore degli spettatori.

Tuttavia, di recente, Simona ha sorpreso il pubblico con dichiarazioni che hanno generato entusiasmo e affetto.

La conduttrice ha annunciato una bellissima novità che sta per arricchire la sua vita, e che riguarda in prima persona tanto lei quanto l’uomo che sta al suo fianco ormai da molti anni…

Un rapporto che è rimasto solido nonostante la lontananza

Durante un’intervista, Simona Ventura ha affrontato vari aspetti del suo futuro, tra cui la relazione con il giornalista e scrittore Giovanni Terzi. La coppia è nota per il loro coinvolgimento nel programma di Rai 1, “Ballando con le Stelle”, dove si sfidano con passione ogni sabato sera in balli come salsa, bachata e cha cha cha.

Le dichiarazioni di Simona hanno catturato l’attenzione del pubblico, poiché ha anche condiviso dettagli sulla loro convivenza all’interno del programma. Nell’intervista al settimanale Nuovo, Simona ha condiviso la sua esperienza nel programma, sottolineando la curiosa dinamica in cui, nonostante partecipino allo stesso show, raramente si incontrano a causa degli orari completamente diversi. Questo ostacolo però non ha impedito alla coppia di programmare il proprio futuro verso un passo importantissimo: il matrimonio.

La forza di sposarsi superando tutto

Proprio così: nonostante i loro impegni professionali, sia Simona Ventura che Giovanni Terzi hanno annunciato i loro piani di matrimonio. Simona ha dichiarato che il loro “Ballando con le Stelle” si concluderà a Natale e che il 2024 sarà il momento in cui diranno “sì”. Quindi, la coppia sta attendendo con ansia la fine dello show per coronare il loro sogno d’amore.

La vita privata di Giovanni Terzi è stata poco nota fino alla sua relazione con Simona Ventura nel 2018. Terzi ha avuto due matrimoni precedenti e due figli da questi matrimoni. Anche Simona Ventura ha tre figli dai suoi matrimoni precedenti. La coppia ha deciso di sposarsi dopo l’inizio della loro relazione, ma, stando a quanto dichiarato, si è trovata a rinviare il matrimonio tre volte a causa di vari eventi, tra cui la pandemia e lo scoppio della guerra in Ucraina. “Ora abbiamo definito una data nostra, per noi significativa, e la comunicheremo solo a ridosso”, hanno dichiarato.