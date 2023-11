Lino Banfi sotto i ferri: l’annuncio arriva in diretta | Ecco le sue condizioni

Una notizia che nessuno avrebbe voluto dare: operazione d’urgenza e situazione critica, preoccupazione da parte dei colleghi.

L’amatissimo attore Lino Banfi, noto per le sue innumerevoli interpretazioni nel mondo del cinema e della televisione, è stato al centro delle attenzioni per la sua inaspettata partecipazione al popolare programma televisivo “Ballando con le stelle”.

La decisione di Banfi di cimentarsi in un’esperienza così avvincente ha sorpreso il pubblico, specialmente considerando la sua età avanzata.

Tuttavia, purtroppo, proprio mentre affrontava questa nuova avventura, il noto attore ha dovuto affrontare un intervento chirurgico che ha sollevato molte preoccupazioni riguardo alla sua partecipazione al programma.

Vediamo più da vicino che cosa gli è accaduto: ad affrontare la questione, annunciandola al mondo, ci ha pensato una persona a lui molto vicina.

Intervento d’urgenza, il futuro è incerto

Durante una delle ultime puntate del suo “La Volta Buona”, la conduttrice Caterina Balivo ha colto l’occasione per ottenere alcune anticipazioni sulla prossima puntata di “Ballando con le Stelle”, condotto da Milly Carlucci, che si è collegata con gli studi del talk show.

Durante la conversazione, la Balivo ha cercato di ottenere informazioni aggiuntive proprio su Lino Banfi: l’attore aveva infatti aveva annunciato la sua intenzione di lasciare il programma in onda su Rai Uno durante l’ultima puntata. A questo punto, Milly Carlucci ha spiegato che Banfi, nonostante il suo impegno nelle prove, ha dovuto affrontare un periodo non facile a causa di un intervento chirurgico. “Adesso vediamo. Intanto è venuto a provare”, ha specificato, non senza preoccupazione.

La decisione di rispettare la volontà di Lino

Milly Carlucci ha svelato che Lino Banfi al momento non è al massimo della forma, definendolo “acciaccatello”. Anche Caterina Balivo, nell’apprendere la notizia, ha manifestato la sua preoccupazione. Pare che al momento neppure la Carlucci possa confermare cosa deciderà di fare Banfi, ma ha voluto riaffermare che rispetterà la sua volontà: “Quando uno ti dice di non farcela, va rispettato“. D’altronde “Ballando” è un talent show, e quello di Banfi non sarebbe il primo ritiro dalla competizione.

La conduttrice di “Ballando con le Stelle” ha annunciato che la decisione finale di Banfi verrà comunicata in diretta su Rai Uno durante la messa in onda della puntata. Volendo alleggerire la tensione, la conduttrice ha anticipato che ci saranno ospiti speciali, tra cui Giorgio Pasotti e Anna Valle, che si esibiranno come ballerini per una notte. Ha anche rivelato che la vincitrice di due edizioni passate del talent show, Arisa, sarà tra gli ospiti, promettendo una puntata coinvolgente per gli spettatori.