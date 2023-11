Mal di testa over 60: non sottovalutare questi sintomi | Rischi pesantemente

Spesso e volentieri il mal di testa viene generalizzato, tuttavia le cefalee non sono tutte uguali: ecco cosa è importante sapere soprattutto sopra i 60 anni.

Le cefalea, comunemente definita come mal di testa, è un disturbo molto frequente nella popolazione. Le cause sono molto variabili e si distinguono in due categorie: cefalee primarie e cefalee secondarie.

La prima è una problematica autonoma a se stante, che non è quindi la conseguenza di un’altra patologia: parliamo per esempio di emicrania, cefalee a grappolo e muscolo-tensive. La seconda invece, è la conseguenza di un altro disturbo o patologia già in corso.

Da questa distinzione possiamo capire bene perché è così importante saper distinguere il nostro mal di testa, in quanto potrebbe rivelarsi un semplice problema momentaneo, come un vero e proprio campanello d’allarme.

Molto disturbi come ipertensione arteriosa o trauma cranico possono essere seguite dal mal di testa, che in questo caso funge da sintomo di altre malattie. I campanelli di allarme, si fanno vedere più spesso sotto forma di mal di testa quando si va avanti con l’età, vediamo dunque in quali casi è necessario farsi vedere dal proprio medico.

Mal di testa: i sintomi da non sottovalutare sopra i 60 anni

Come accennato in precedenza, non si può generalizzare il mal di testa: come non bisogna del tutto ignorarlo, non è neanche opportuno neanche farsi prendere dal panico se in un certo periodo si ha con più frequenza. Per questo motivo abbiamo deciso di illustrarvi i sintomi che non andrebbero ignorati, soprattutto con l’avanzamento dell’età.

Quando il mal di testa per esempio, è accompagnato da: uno stato confusionale, difficoltà di coordinamento dei movimenti, perdita di equilibrio o di memoria, potrebbero essere tutti sintomi di un’eventuale commozione celebrale. Questa condizione è un’alterazione (in molti casi momentanea), di uno squilibrio delle funzioni generali, spesso causata da traumi o urti celebrali, come un colpo alla testa. Questo tuttavia, non è l’unico caso in cui si consiglia un consulto medico, vediamo quindi nel dettaglio tutti i sintomi da non sottovalutare se si ha un forte mal di testa:

mal di testa violento e improvviso: più forte del normale;

mal di testa con febbre, eruzione cutanea, difficoltà di masticazione; irrigidimento del collo, arrossamento di un occhio con dolore acuto, problemi alla vista, dolore al cuoio capelluto.

mal di testa associato a debolezza, difficoltà nel linguaggio, stato confusionario, sonnolenza e perdita della memoria

mal di testa succeduto da un trauma cranico

Mal di testa resistente ad antidolorifici, costante e crescente col passare dei giorni.