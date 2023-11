“Mani nelle mutande”: cinema italiano sconvolto | Gravissima denuncia dell’attrice

Oggi non teme ripercussioni, può parlare apertamente, denunciando la gravità dell’accaduto: parla un volto noto e adorato dai fan del cinema.

Immersa in un vibrante cambiamento personale, un’attrice che ha a lungo calcato le scene teatrali ha recentemente conquistato il mondo del cinema e della televisione con notevole successo.

Tuttavia, dietro il bagliore della sua carriera emergono ombre inquietanti, rivelate in una recente intervista, in cui l’artista ha coraggiosamente condiviso un passato segnato da violenze dalle quali è miracolosamente scampata.

Purtroppo, la storia da lei vissuta non è una novità: si tratta di una realtà che tutt’oggi fa parte della vita di moltissime donne costrette a rimanere in silenzio.

Esploriamo la straordinaria trasformazione professionale di questa talentuosa attrice e gettiamo luce sulle sfide personali che ha affrontato, evidenziando il suo coraggio nel narrare la sua storia di resilienza.

Una carriera silenziosamente in crescita: chi è la protagonista di questa storia

A parlare è l’attrice Antonia Truppo. Classe 1977, Antonia nasce a Napoli, avvicinandosi al teatro e poi al cinema già nel 1996, all’età di diciannove anni. Nel mondo del cinema Antonia è conosciuta per la sua interpretazione della camorrista Nunzia nel film “Lo Chiamavano Jeeg Robot” di Gabriele Mainetti, il film “sleeper hit” (poco apprezzato in sala, ma amatissimo una volta distribuito in DVD) che ha lanciato la carriera del regista quanto quella della Truppo, che per il suo ruolo ha ricevuto il primo dei suoi due David di Donatello: riceverà il secondo appena un anno dopo, per il ruolo di Titti ne “Gli Indivisibili” di Edoardo De Angelis.

La sua grande preparazione teatrale la rende un’interprete straordinaria, che le ha permesso di lavorare anche al cinema e in televisione. Di recente è entrata a far parte del cast dell’acclamata serie “Mare fuori”, incentrata sulle vicende dei detenuti di un immaginario carcere di Napoli. Ed è proprio sul rapporto con la sua città natale che si incentrano alcune domande dell’intervista che ha rilasciato a Vanity Fair di recente, in cui l’attrice denuncia una terribile realtà di molestie e violenza vissuta in gioventù.

“Uscivamo di casa armate”, la denuncia di Antonia contro la violenza

Nell’intervista di Vanity Fair, il giornalista Mario Manca ha chiesto ad Antonia del suo rapporto con Melito, un paese dell’area urbana di Napoli, in cui l’attrice si è trasferita con la famiglia e ha trascorso l’adolescenza. La Truppo descrive Melito come un luogo che l’ha condizionata ad una realtà di abusi, portandola a normalizzarli: “Quando avevo 13 anni e prendevo l’autobus la mattina presto per andare a scuola, ricordo che il fatto che un uomo mettesse le mani nelle mie mutande era una cosa normale“, ha dichiarato.

“Vivendo in quel mondo vieni, per forza di cose, a contatto con una serie di cose che ti forgiano e ti temprano. A una certa, però, io e mia sorella abbiamo detto basta: uscivamo di casa armate. […] Deporre le armi non è stato facile”. Fortunatamente, Antonia è riuscita a sfuggire alla sua situazione col trasferimento a Roma e l’inizio della sua carriera, e oggi ha deciso di parlarne affinché questa realtà diventi ciò che avrebbe sempre dovuto essere: una terribile anomalia da estirpare.