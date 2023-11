Balotelli, ricordate suo fratello Enock? Dopo il GFVip ecco come si è ridotto

Come si vive all’ombra di un nome importante come quello di Mario Balotelli? La risposta è in Enock Barwuah, ecco di cosa si occupa oggi.

Enock Barwuah è un nome che non tutti riconosceranno a primo impatto, ma in realtà si tratta di un personaggio molto famoso: oltre ad essere un calciatore, è infatti il fratello minore del celebre Mario Balotelli.

“Barwuah” infatti era il cognome del fuoriclasse prima dell’affidamento, una situazione in cui la famiglia, originaria del Ghana, si è ritrovata costretta a causa di una difficilissima situazione economica.

Nato a Palermo nel 1993, oggi Enock e tutta la sua famiglia, composta dai fratelli Abigail e Angel e dai genitori Thomas e Rose, vivono una vita migliore anche grazie all’impegno di Enock stesso, anch’egli appassionato di calcio e con una carriera all’attivo.

Il pubblico italiano però non ha conosciuto Enock solo grazie alle sue doti calcistiche, bensì per merito della sua partecipazione ad un noto reality qualche anno fa, in cui si distinse per il suo carattere forte, molto simile a quello del fratello maggiore. Che fine ha fatto oggi?

Il debutto televisivo: la storia di Enock al GF Vip

Nel 2020 Enock Barwuah entrò a far parte della quinta edizione del “Grande Fratello Vip” con un’intenzione ben chiara: liberarsi dell’etichetta di “fratello di Balotelli”, dimostrare il suo carattere e rendersi portavoce dei ragazzi afroitaliani nella speranza di mostrare al pubblico una realtà ormai affermata in Italia, quella di una generazione sempre più inclusiva.

Una missione, la sua, che riuscì a realizzarsi a causa o per merito dello scontro con Fausto Leali, suo coinquilino e colpevole di aver utilizzato un termine dispregiativo nei confronti delle persone nere. Oltre all’educazione con cui Enock riprese Leali in quell’occasione, a renderlo protagonista della sua permanenza furono le accuse di tradimento alla sua fidanzata assieme all’influencer Selvaggia Roma, da lui sempre negate. Pare proprio che in queste circostanze fosse Enock ad avere ragione, come ha dimostrato l’avvenimento che ha allietato la sua vita quest’anno…

Matrimonio e carriera sportiva: una vita in salita

Infatti, a discapito delle accuse di Selvaggia evidentemente prive di fondamento, lo scorso Giugno Enock Barwuah è convolato a nozze assieme a Giorgia Migliorati Novello, influencer ed imprenditrice nel campo della cosmesi. I due hanno coronato il loro sogno d’amore con una bellissima celebrazione; non è mancato ovviamente Mario Balotelli, che ha fatto da testimone di nozze al fratello.

Anche la carriera sportiva di Enock è in continuo decollo: l’attaccante trentenne a Luglio è entrato a far parte del Rovato, dopo una militanza nell’Ospitaletto e una stagione nell’Adana Dermirspor, squadra turca in cui giocò anche suo fratello.