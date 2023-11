Oroscopo, occhio a questo segno: è il più manipolatore dello Zodiaco | Ti raggira senza che te ne accorga

Conosci una persona nata sotto questo segno? Attenzione, è il più manipolatore dello zodiaco: ti raggirerà senza che tu te ne accorga, facendoti fare quello che vuole lui (o lei).

A tutti, prima o poi, è capitato di avere dei comportamenti manipolatori. Che sia per lavoro, per realizzare un sogno o per altri motivi, l’essere umano, fin dalla sua comparsa sulla Terra, ha sempre cercato di influenzare il comportamento dei suoi simili e di spingerli a fare quello che vuole.

C’è però un segno, tra i dodici dello zodiaco, che è il più manipolatore di tutti e che, in alcuni casi, ha fatto addirittura della manipolazione un’arte. Se ti capita di incontrarlo lungo il tuo cammino, fai molta attenzione: questo segno può raggirarti senza che tu te ne accorga e spingerti a fare quello che vuole lui (o lei).

Di chi si tratta, quali sono le sue caratteristiche e, soprattutto, perché per le stelle detiene questo “record” davvero poco invidiabile?

Tra poche righe te lo sveleremo e ti diremo anche, questo se ti capita di incontrarlo o conosci qualche persona nata sotto questo segno, come difenderti dalle sue tattiche manipolatorie.

Oroscopo: ecco qual è il segno più manipolatore dello zodiaco

In pochi lo sospettano, ma gli astri non mentono: il segno più manipolatore dello zodiaco è quello della Vergine. I Vergine, anche se in apparenza sembrano molto schivi e disponibili, in realtà sono bravissimi a manipolare le situazioni e le persone a loro favore. Per esempio, se all’interno del loro gruppo c’è una persona più capace e che intende prendere un’iniziativa (che possa oscurarli per un motivo o per un altro), i Vergine faranno di tutto per “rimetterla nei ranghi”, fino al punto da usare tattiche manipolatorie come il vittimismo o la comunicazione passivo-aggressiva.

Per loro è importante avere tutto sotto il proprio controllo, colleghi di lavoro, amici o familiari inclusi, e appena si accorgono che qualcuno “esce” dalla linea tracciata da loro, penseranno subito a un piano e a come manipolare la persona per “correre ai ripari”. Una persona nata sotto il segno della Vergine, per esempio, potrebbe anche chiedere a un collega di fare qualcosa alla fine di una lunga giornata di lavoro, quando quest’ultimo è troppo stanco per dire di no.

Hai un collega nato sotto il segno della Vergine? Ecco come difenderti dalle sue tattiche manipolatorie

Ci sono segni, come l’Acquario, l’Ariete, il Leone, i Gemelli, lo Scorpione e il Sagittario, che non hanno paura di rendere “pan per focaccia” alla Vergine. L’Acquario, per esempio, se ne percepisce la manipolazione, può reagire ribellandosi e chiudendole direttamente la porta in faccia (il segno governato da Saturno e da Urano detesta a priori chi cerca di imporsi su di lui o di fargli fare qualcosa che non vuole).

Se però il tuo non rientra tra questi segni e pensi che il tuo collega nato sotto il segno della Vergine stia cercando di manipolarti, puoi difenderti in due modi: o fingendo di ascoltarlo (e poi fare esattamente il contrario) oppure affrontandolo in modo diretto e facendogli notare, in modo calmo e razionale, che il suo comportamento non è corretto. Il Vergine, messo davanti all’evidenza dei fatti, piuttosto che argomentare e ammettere di aver cercato di manipolarti, preferirà “battere in ritirata” e tornare quando la situazione sarà meno tesa.