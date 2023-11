Sveglia, se la ritardi anche tu ogni giorno c’è qualcosa che devi sapere: è chiaro segnale che c’è qualcosa che non sai di te

Se anche tu fai parte del team di coloro che rimandano continuamente la sveglia al mattino, non crederai mai a questa scoperta.

Quante mattine, anche involontariamente, hai spento la sveglia e ti sei voltato dall’altra parte del letto? Solitamente, esistono due tipi di persone: quelle che si alzano dal letto al primo squillo di sveglia e quelli che, invece, continuano a rimandarla, svegliandosi dopo circa 20 minuti.

Uno dei trucchi più efficaci è impostarne più di una, così da avere una sorta di richiamo ogni 5 minuti almeno. Se fai parte della seconda categoria, puoi anche smetterla di sentirti in colpa per procrastinare il risveglio, perché è stata fatta una scoperta shock.

È stata condotta una ricerca, pubblicata sul Journal of Sleep Research, che si è occupata proprio di esaminare le ragioni per le quali la sveglia viene rimandata, soffermandosi, soprattutto, sui risvolti di questa abitudine. La prima parte di questo studio si basa proprio su dei numeri precisi, derivati dalle sue ricerche, mentre nella seconda parte si analizzano gli effetti che ha sull’uomo il rimandare la sveglia. Scopri di più al riguardo.

Perché rimandare la sveglia ti fa essere migliore

Innanzitutto, la ricerca dimostra che, su oltre 1.700 adulti in tutto il mondo, ben il 69% di essi ritarda o imposta più sveglie con costanza, quindi più della metà dei casi presi in considerazione. Ma, la cosa più sconvolgente, è stato scoprire che ritardare la sveglia migliora le prestazioni durante tutto l’arco della giornata. Inoltre, i ritardatari non sono neanche soggetti all’aumento del cortisolo, l’ormone dello stress, né tantomeno hanno effetti negativi sul loro umore.

Ritardare la sveglia di una mezz’ora al mattino, dunque, sembra che non abbia effetti negativi sulla qualità del sonno, bensì potrebbe avere, addirittura, alcuni effetti positivi sulle capacità cognitive e mentali, che servono per affrontare al meglio la giornata.

Le parole dell’esperta

Tina Sundelin, autrice principale dello studio che è stato condotto, nonché psicologa presso l’università di Stoccolma in Svezia, ha dichiarato che coloro che fanno fatica a svegliarsi potrebbero essere più vigili durante il giorno. Inoltre, non andrai incontro a nessun effetto negativo, né per ciò che riguarda il sonno, né per ciò che riguarda la stanchezza che si potrebbe provare al risveglio.

Dopo questa ricerca, dunque, possiamo tranquillamente dire che rimandare la sveglia non è un’attività da pigroni, ma un semplice modo per stimolare la nostra mente e fare del bene al nostro corpo.