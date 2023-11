Myrta Merlino, i suoi jeans sono perfetti ad ogni età: copia il suo look in una mossa

I jeans di Myrta Merlino sono il capo must have per l’autunno inverno 2023: ecco come li indossa e come fare per copiare il suo stile casual e sofisticato.

La conduttrice e presentatrice televisiva, Myrta Merlino, ha recentemente pubblicato una foto in giro per Roma durante una bella giornata assolata in cui sfoggia un outfit davvero impeccabile.

Classe ’69, a 59 anni, Myrta Merlino ha fatto impazzire tutte con il suo outfit casual adatto alle donne di tutte le età, mostrando come anche superati i 50 anni, si possa tranquillamente indossare un jeans senza sembrare fuori luogo.

Il jeans, inoltre, è il capo must have della stagione e perché privarsi di un indumento così comodo solo perché non abbiamo 20 anni? Ovviamente, come può insegnarci Myrta Merlino, bisogna stare attente a come si indossa e come abbinare il jeans superata una certa età, così da poterci godere una giornata fuori porta in tutta comodità.

Scopriamo quindi tutti i dettagli dell’outfit di Myrta Merlino e le dritte che dobbiamo copiare da lei per un look casual, comodo ma senza rinunciare allo stile anche superati i 50 anni.

L’outfit di Myrta Merlino

Siamo abituate a vedere la bravissima Myrta Merlino in vesti più formali, ma nel tempo libero, la presentatrice sceglie un outfit comodo per passeggiare tra le strade della Capitale. Il look casual ma allo stesso tempo colorato e giocoso grazie al maglioncino a collo alto con trecce di un bellissimo lilla pastello che perfettamente si abbina al cappotto doppio petto aranciato.

La sfumatura calda del cappotto è poi ripresa dalle scarpe, comode sneakers in tela con suola chuncky, ma il pezzo forte sono i jeans: taboo per le donne over 50, Myrta Merlino è riuscita perfettamente abbinare i jeans a capi classici, riuscendo ad avere uno stile dalle vibes anni ’90, giovanile e comodo, ma assolutamente in linea con la sua età.

Il look perfetto per ogni età

Il look di Myrta Merlino dovrebbe essere copiato dalle donne di qualsiasi età, proprio grazie alla semplicità dei capi dalle linee minimal e morbide, basterà abbinare un maglioncino del nostro colore preferito ad un paio di jeans a gamba larga che ben si adattano alla fisicità di donne di qualsiasi età.

Myrta Merlino, inoltre, per il suo look sceglie un lavaggio medio chiaro, molto vicino ad un classico blu jeans, un capo passe-partout che ognuna di noi dovrebbe avere nell’armadio da indossare anche con una camicetta bianca e un blazer nero se preferiamo un look più classy chic.