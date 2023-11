Pantaloni neri, indossali così e sarai elegantissima e alla moda allo stesso tempo

Scopri come mixare, abbinare e sfruttare al meglio i tuoi pantaloni neri per un look glam e ricercato anche in inverno.

Il classico pantalone nero rappresenta una dei capi basic assolutamente immancabili nel guardaroba femminile, nonché un autentico passe-partout per tutte le stagioni ed occasioni.

Perfetto per l’ufficio e salva-vita nel tempo libero, questo capo slancia le gambe, minimizza rotondità di pancia e fianchi, e ben si presta sia alle sneakers più sfacciatamente sportive, che alle décolletés con tacco a spillo.

Talvolta, però, i pantaloni neri possono risultare piuttosto noiosi, soprattutto se abbinati a completi formali o a top monocolore: come renderli quindi grintosi ed attuali per l’autunno/inverno 2023?

Ecco di seguito alcune idee per trarre il massimo da questo capo versatile e femminile, aggiungendo però un pizzico di personalità anche agli outfit più solenni!

Pantaloni neri: gli abbinamenti must-have per l’inverno

Le maisons più prestigiose lo mormorano da tempo: l’era dei pantaloni skinny sta per tramontare, e tale assunto vale anche per i canonici pantaloni neri. Le mode, si sa, hanno una natura ciclica, e le tendenze per l’autunno/inverno suggeriscono il ritorno dei pantaloni a palazzo, elegantissimi e chic in qualsiasi occasione, e adattabili ad ogni mood.

Possiamo quindi abbinare il nostro pantalone flare total black ad una camicia aderente infilata in cinta, in modo da segnare il punto vita, ed aggiungere poi un cinturino con borchie a vista che diano luce e grinta all’outfit. Immancabili i tacchi, possibilmente a spillo, ma accettabili anche in versione quadrata, purché alti ed affusolati, ed una pochette in maglie metalliche o paillettes. Possiamo altresì convertirlo in versione casual-chic, abbinandolo ad una blusa o camicia in fantasia naif da portare rimborsata in cintura per sdrammatizzare le linee morbide della gamba. Ai piedi, puoi calzare semplici sneakers, purché a contrasto colore: via libera quindi al bianco ed alle nuances pastello o elettriche. Se sei amante dell’eleganza, prova ad abbinare i pantaloni a palazzo con un sotto-giacca in velluto aderente: l’effetto glam è garantito. L’inverno sancisce anche il ritorno dei classici pantaloni a sigaretta, rivisitati però in ecopelle e con inserti: in questo caso, si consiglia l’abbinamento con top dai colori neutri, da pescare nella gamma dai chiari.

Pantaloni neri e capispalla

Che ti piacciano i contrasti, oppure l’effetto tono su tono, punta su cappotti e trench dalle linee morbide ed avvolgenti.

Al classico capospalla total black, possiamo preferire una giacca color antracite, in modo da spezzare otticamente l’ensemble, ma le tonalità beige e cammello restano sempre l’opzione più indicata.