Morgan, l’addio è arrivato: c’è l’annuncio | Lo fanno subito fuori

Polemiche, discussioni, gaffe e insulti: nonostante il licenziamento Morgan si ritiene il vero salvatore di “X Factor”.

L’edizione di “X Factor 2023” è stata segnata fin da subito da un’atmosfera carica di tensione, soprattutto a causa della controversa presenza di Morgan come giudice.

Sin dal suo ritorno nel programma prodotto da Fremantle per Sky, le polemiche hanno circondato il cantante, innescate dagli insulti omofobi durante un concerto estivo registrato nella fase iniziale dello show.

Nonostante Morgan abbia cercato di mitigare la situazione con scuse e una donazione a un’associazione LGBTQ+, le discussioni che lo circondano costantemente non si sono fermate.

La sua vicenda ha preso una piega ancor più complessa con l’eliminazione del gruppo a cui era legato, gli Animaux Formidables. In questo contesto delicato, è stata una scelta praticamente obbligata quella legata al licenziamento di Morgan, gettando ulteriore incertezza sulle prossime puntate di “X Factor”.

A tutto c’è un limite: Morgan infiamma la puntata

Nella puntata del programma andata in onda il 16 novembre Morgan, che attualmente sta seguendo solamente un gruppo (gli Astromare) è esploso in una manifestazione senza precedenti: anzitutto ha criticato il format del programma, sostenendo che i brani della manche a giostra gli fossero stati imposti e contestando la messa in scena degli altri concorrenti rispetto alla sua. Dopodiché ha preso in giro la collega Francesca Michielin con una battuta su Ivan Graziani, riferimento a una precedente gaffe di lei; infine ha completato il tutto definendo Fedez “troppo depresso”.

In seguito, Morgan ha affermato che con quest’ultima frase intendesse sottolineare l’importanza di affrontare un tema simile, ma molti hanno ritenuto la sua una giustificazione priva di intenzione e sincerità. L’atteggiamento del cantautore secondo alcuni sarebbe una mossa commerciale per generare più ascolti, ma si tratta di un’arma a doppio taglio: l’irritazione ormai supera l’interesse, e si parla già di sostituzione definitiva…

Neanche l’inevitabile sembra in grado di scalfirlo

Dopo una puntata così complessa, infatti, sarebbero emerse delle indiscrezioni da parte di FQMagazine, che sostiene che Fremantle, la casa di produzione del programma, abbia risolto anticipatamente il contratto con il cantante per quanto accaduto. Che tuttavia non sembra preoccupato dalla precarietà della sua posizione, anzi: in un’intervista si è posto al centro della narrativa.

A Fanpage, il cantante ha dichiarato di ritenere di star salvando il programma da un inevitabile declino qualitativo, contestando l’impossibilità di condurre percorsi di approfondimento con i cantanti a causa delle esibizioni richieste dagli sponsor del programma e criticando gli allestimenti pensati per penalizzarlo. C’è una fine all’ego di Morgan? Solo il tempo saprà risponderci.