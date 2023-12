Antonella Clerici tira fuori gli artigli: nel suo mirino c’è Mediaset | Stavolta non le ha mandate a dire

La nota conduttrice televisiva ha deciso di sfoderare gli artigli. La frecciatina verso Mediaset non è passata inosservata

Antonella Clerici, nota conduttrice televisiva dal carisma inconfondibile, ha recentemente destato l’attenzione del pubblico con dichiarazioni sarcastiche e taglienti riguardo alla complessa situazione dei palinsesti televisivi tra Mediaset e Rai.

La conduttrice, nota al grande pubblico per aver creato degli ambienti familiari e sereni nelle trasmissioni di cui è protagonista, questa volta ha dimostrato di essere in grado di maneggiare un umorismo pungente e molto diretto.

Nonostante le sue critiche riguardino anche Rai, l’emittente che la ospita, dalle parole di Antonella si può intuire un certo sarcasmo nei confronti di Mediaset.

In questo periodo, infatti, la conduttrice si prepara a essere protagonista di una sfida imminente che promette ulteriori colpi di scena nel panorama televisivo italiano.

Ad innescare la sua reazione un “incidente” molto felice per l’Italia

Nell’ultima puntata di “È sempre mezzogiorno”, Antonella Clerici ha dato vita a un momento di pungente ironia, dirigendo la sua attenzione verso Mediaset e il programma “Io Canto”. Questo scambio di frecciatine è stato scatenato da una serie di improvvisi e significativi cambiamenti nei palinsesti televisivi, tutti dovuti al brillante successo del giovane tennista italiano Jannik Sinner, che ha sconfitto nientemeno che il numero uno del mondo, Novak Djokovic, negli ATP Finals a Torino, portando Rai 2 a ottenere eccezionali ascolti.

L’evento sportivo ha innescato un effetto domino, spostando di conseguenza due attesi debutti televisivi: la prima puntata di “Io Canto Generation” su Canale 5 e l’inizio della seconda stagione della serie “Un Professore” su Rai 1. La flessibilità dei palinsesti ha causato un effetto a catena che ha coinvolto anche il “Grande Fratello”, originariamente programmato per il 15 novembre ma posticipato per fare spazio a “Io Canto”. La Rai, a sua volta, ha annunciato il rinvio della prima puntata di “Un Professore 2” al 23 novembre.

The Voice VS Io Canto: una sfida a colpi di musica

Approfittando di questa situazione peculiare, Antonella Clerici ha sfruttato l’opportunità per esprimere la sua opinione con una battuta divertente durante la puntata di giovedì 16 novembre di “È sempre mezzogiorno”. Facendo riferimento all’appuntamento con “The Voice Kids”, ha scherzato: “Venerdì 24 novembre, segnatevelo. Noi siamo sempre lo stesso giorno, venerdì cominciamo con The Voice Kids”.

La similitudine tra “Io Canto Generation” presentato da Gerry Scotti e “The Voice Kids” di Antonella Clerici non è sfuggita al pubblico, e alcuni hanno interpretato la battuta come una frecciatina verso il programma di Scotti, che ha subito vari spostamenti nelle ultime settimane. Questo susseguirsi di cambiamenti ha offerto a Antonella Clerici un palcoscenico per una battuta ironica nei confronti di Mediaset. Sebbene queste interpretazioni siano supposizioni, l’abilità dei personaggi televisivi nel giocare con le dinamiche del piccolo schermo aggiunge un elemento intrigante al panorama televisivo italiano.