Finte fossette sulle guance, la trovata che sta spopolando sui social: così puoi averle anche tu in una mossa

Scopri l’ultima moda che sta spopolando in rete e crea le tue fossette: la provano davvero tutte e il risultato è fenomenale.

Le fossette delle star, che rendono i loro volti più attraenti e magnetici, sono un vero e proprio tratto distintivo che non tutte hanno la fortuna di avere. Nel panorama dello spettacolo, da Hollywood ai nostri schermi, sono molti i nomi che possono essere abbinati a questa caratteristica, come Jennifer Garner o Luisa Ranieri, fino a Ludovica Bizzaglia, attrice e influencer sui social.

Ma questi sono solo alcuni dei nomi che vengono associati alle fossette, perché nella lista possono essere incluse anche la reale Kate Middleton, l’attrice Kirsten Dunst, la cantante Ariana Grande, ma anche celebri nomi di personaggi maschili, come Brad Pitt e Harry Styles.

Queste fossette arricchiscono il volto, rendendo il sorriso un vero e proprio marchio di fabbrica. Si tratta di un dono di natura, un po’ come le lentiggini. Ma, grazie a degli esperimenti fatti da alcune esperte di bellezza, è stato trovato un escamotage per ricrearle, utilizzando solo il make up. Se sei curiosa di scoprire di più e di apprendere qual è l’ultima ossessione sul web, nel campo del beauty, continua a leggere.

Dimple makers: fossette home made

Non scoraggiarti sapendo che per ricreare le fossette occorre utilizzare il make up, perché il procedimento è davvero semplice, alla portata anche delle principianti. Inizia detergendo il viso e poi applica il fondotinta adatto per il tuo incarnato. Dopo aver creato una base omogenea, armati di correttore liquido più scuro, che sia in grado di creare un contrasto con il resto del volto e disegna due linee sui lati della bocca.

Sfuma con un pennello e crea un gioco di ombre. In questo modo, avrai creato le tue fossette e il tuo viso apparirà subito più scavato sulle guance. Come hai visto, basta davvero poco per ottenere un effetto ottico molto ricercato. La dimple makers è una delle ultime tendenze che sta facendo il giro del web e tu non puoi non provarla. Divertiti e sperimenta nuovi modi di utilizzare i prodotti make up più comuni. Se non sei soddisfatto del risultato fittizio e temporaneo del correttore, sappi che ci sono anche rimedi più permanenti, ma anche più dolorose. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Fossette durature: cosa fare?

Se vuoi che le tue fossette rimangono impresse lì e non vengano via con un po’ di struccante, puoi valutare altri metodi. Esiste, infatti, un dispositivo con due piccole pinze alle estremità, che stringe la pelle e sollecita un tessuto cicatriziale interno alla bocca. Questa pratica ha una durata più lunga di un semplice correttore, ma non è comunque permanente e, in più, potrai anche sentire dolore durante la messa in opera.

Altrimenti, puoi fare affidamento sulla chirurgia estetica, che farà in modo di creare un’incisione all’interno della bocca. Queste soluzioni, oltre a provocarti dolore, sono anche sicuramente più costose. Se vuoi vedere come le fossette si adattano al tuo viso, meglio optare per il trucco e crearle quando e come vuoi.