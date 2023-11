Manicure autunnale, questo è il colore perfetto: è adatto ad ogni età ed è in perfetta linea con le temperature

Questo autunno sarai in perfetta palette se rispetterai i nostri consigli: anche le tue unghie si dipingono dei colori della stagione.

Per questo autunno, non puoi assolutamente perdere l’ultima tendenza in fatto di manicure. Le grandi star di Hollywood e i volti più conosciuti dei social, come Hailey Bieber e Kendall Jenner, stanno già sfoggiando le loro unghie e i colori ti faranno impazzire.

Quando si pensa alla stagione autunnale, si pensa a colori caldi, come l’arancione, il marrone, il verde e quello più gettonato e utilizzato in questi giorni rientra proprio in uno di questi. È una vera e propria tendenza che è esplosa sul web ed è diventata virale. Una delle caratteristiche che rende ancora più attraente questa nuova tecnica di manicure è il fatto che sia adatta a tutte, a prescindere dall’età o da altri fattori.

Vuoi saperne di più? Ecco che ti sveliamo di cosa stiamo parlando, come realizzare queste unghie e perché sceglierle. Da oggi, il tuo stile avrà un tocco in più. Non perdere questa nuova tendenza e vieni a scoprirne di più.

La nuova moda unghie dell’autunno 2023

La nuova moda unghie dell’autunno 2023 è la hot chocolate e si tratta una manicure che ruota attorno a un marrone intenso, che richiama il cioccolato caldo, ottimo da gustare nelle giornate più fredde. Non solo è perfetto perché in palette con tutte le altre nuance della stagione, ma il color cioccolato è anche elegante e raffinato, da abbinare con qualsiasi look e per qualunque occasione.

Le influencer più seguite dei social hanno dato il via a questa tendenza che è diventata sempre più popolare e sta conquistando il mondo. Grazie a questo colore, non sarai più fuori luogo e non avrai più problemi di accostamenti, perché si tratta di una tonalità molto versatile. Partendo da una base color cioccolato, per un look più semplice e un’occasione più informale, puoi aggiungere ulteriori dettagli per rendere lo stile delle tue unghie più eleganti, in caso in cui tu debba ricreare un outfit formale.

Come ricreare la manicure hot chocolate

Per avere le unghie hot chocolate, è indispensabile avere uno smalto dal colore marrone intenso, con una formula più cremosa e coprente. Applica prima una buona base, per proteggere le tue unghie e per permettere allo smalto di avere un’ottima presa sulla superficie.

Dopo aver applicato il marrone per due passate, sigilla il tutto con un top coat. Così facendo, le tue unghie rimarranno intatte per una durata maggiore e il colore resterà più vivido.