Myrta Merlino, periodo sempre più nero: il matrimonio non si fa | Lui non vuole, ecco perché

Un rapporto stabile e l’età adatta al grande passo: gli ingredienti ci sono tutti, ma lui dice no; ecco le motivazioni di Marco Tardelli.

Myrta Merlino, nota conduttrice televisiva, ha tracciato un percorso professionale di successo nel mondo dell’intrattenimento, affermandosi con la sua presenza carismatica e la capacità di condurre programmi di grande risonanza come “Pomeriggio Cinque”.

Tuttavia, dietro la sua brillante carriera si cela una dimensione più personale e romantica che ha di recente suscitato l’interesse del pubblico.

Pur essendo impegnata sentimentalmente dal 2017 con Marco Tardelli, l’ex calciatore ha recentemente dichiarato che il matrimonio non è nei loro piani; o almeno non è nei suoi.

Ma a cosa è dovuta tanta resistenza? È lui stesso ad illustrare le ragioni dietro la sua decisione in una recente intervista, che getta luce sia sulle sue riflessioni personali sia sulle opinioni della Merlino in merito…

Una relazione che perdura ancora oggi: tuttavia…

Conoscete la storia di Myrta Merlino e Marco Tardelli? È iniziata nel 2017 nel più semplice dei modi: una cena tra amici, che ha permesso loro di conoscersi. A questa cena, stando a quanto dichiarato dalla coppia, è seguito un rapido trasferimento di Tardelli a Roma solamente due giorni dopo, per raggiungerla: un vero e proprio colpo di fulmine. Nonostante i 14 anni di differenza (66 anni lui, 52 lei), la coppia è rimasta unita fin da allora.

Tuttavia, l’idea del matrimonio sembra essere stata accantonata da Tardelli, il quale, intervistato dal settimanale “Diva e Donna”, ha sottolineato la sua assoluta felicità accanto a Merlino, ma ha anche enfatizzato il suo desiderio di mantenere la propria indipendenza, dedicandosi anche al ruolo di nonno e alle passioni personali come lavorare nei campi e negli uliveti.

Ma quale crisi? Semplice conflitto d’opinioni

Nessuna fretta verso l’altare, dunque, nonostante la loro relazione di sei anni. L’ex campione del mondo ha dichiarato di non considerare il matrimonio una priorità. Pur confessando e rimarcando il forte legame che lo lega alla sua straordinaria compagna di vita, Tardelli ha espresso la sua indifferenza verso l’istituzione matrimoniale, affermando di essere restio, forse a causa o per merito del breve matrimonio in gioventù con la madre di sua figlia Sara, Alessandra, una donna lontana dal mondo dello spettacolo.

Tardelli ha chiarito che non considera il matrimonio necessario e ha ribadito la sua posizione con fermezza, ammettendo però che la compagna potrebbe pensarla diversamente. Nonostante le voci di una possibile crisi, Tardelli ha assicurato che la loro relazione è solida, attribuendo la tranquillità alla carriera televisiva intensa di Merlino, la quale pone il lavoro al primo posto. Mentre il futuro potrebbe riservare sorprese, per ora sembra che il matrimonio non sia in programma nel prossimo futuro per questa affiatata coppia.