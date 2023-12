Rosanna Lambertucci, un calvario senza fine | Dal tragico lutto al dramma della gravidanza: ecco oggi come sta

Dietro il sorriso un dolore sincero: Rosanna torna in televisione dopo un lungo silenzio e racconta di perdita, di dolore e di rinascita.

Rosanna Lambertucci, un pilastro indiscusso nel panorama televisivo italiano, ha marcato la sua carriera con notevoli risultati professionali, particolarmente distinti nel campo educativo, focalizzandosi con grande impegno sulla nutrizione.

La sua recente riapparizione sul piccolo schermo è avvenuta nel ruolo di concorrente in “Ballando con le stelle”. All’interno del programma, la poliedricità di Lambertucci è emersa in tutta la sua forza, conquistando l’affetto del pubblico che ha apprezzato la sua abilità di adattamento.

Tuttavia, dietro l’aura radiante e il sorriso pubblico della conduttrice si celano profondi dolori del passato, che sono venuti alla luce in una recente e toccante intervista.

Con la sua caratteristica franchezza, Lambertucci ha apertamente condiviso momenti difficili della sua vita, gettando uno sguardo profondo nei meandri delle emozioni che hanno segnato il suo percorso. Questo rende il suo ritorno in televisione non solo un evento di intrattenimento, ma anche un’occasione per riflettere sulla straordinaria umanità dietro la celebre figura televisiva.

Una vita costellata dai dolori, esposta in una straziante intervista

La celebre conduttrice e concorrente di “Ballando con le stelle” è stata ospite in una puntata della trasmissione “Domenica In”, durante la quale ha condiviso dettagli sulla sua esperienza nel talent show di Rai 1 e ha toccato temi della sua vita privata. La giornalista ha anche affrontato un periodo di pausa dal lavoro per assistere il marito colpito da un ictus, Alberto Amodei, sottolineando la difficoltà nel tornare alla normalità.

La conduttrice ha ammesso di aver accumulato molte sofferenze, tra cui la morte del marito venuto a mancare nel 2014, le gravidanze interrotte e la perdita del fratello. Forse, come suggerito da Mara Venier durante la trasmissione, è giunto il momento per Lambertucci di abbracciare le gioie della vita e considerare la possibilità di ricominciare dal matrimonio col nuovo compagno.

Un nuovo inizio, a partire da Mario

Dopo il doloroso periodo seguito alla morte del marito Alberto Amodei, Lambertucci è riuscita a risollevarsi grazie all’incontro con l’imprenditore Mario Di Cosmo, 14 anni più giovane di lei. L’intervista a “Domenica In” ha fornito uno sguardo più approfondito sulla vita di Lambertucci, costellata da sfide difficili e drammi personali, ma anche di recenti svolte felici.

Di fronte alla domanda posta da Mara Venier, Rosanna ha rivelato: “Ti dico sinceramente che non mi volevo sposare perché pensavo: ‘Se mi succede qualcosa di brutto cosa faccio? Non voglio essere un peso per lui.'” Tuttavia, il compagno 62enne è intervenuto, elogiando la conduttrice e emozionandosi nel raccontare aneddoti affettuosi sulla loro storia, compreso il momento in cui le chiese di sposarlo. I due sono convolati a nozze lo scorso Luglio, un momento che ha segnato la vita di Rosanna come un nuovo inizio.