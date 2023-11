Alessia Marcuzzi, svelato il segreto della sua skincare: così riesce a non avere rughe a 50 anni

Alessia Marcuzzi svela i suoi segreti per riuscire ad avere una pelle senza rughe e liscia a 50 anni. Ecco i prodotti da usare durante il prossimo inverno.

Alessia Marcuzzi è sempre di più sulla cresta dell’onda con Boomerissima, il programma condotto da lei su Rai Due e in cui due squadre, i Boomer e i Millennials, si sfidano a colpi di ricordi e di musica.

La conduttrice, che una settimana fa ha anche festeggiato il compleanno, è più in forma che mai e non ha paura di mostrarlo. Solo tre settimane fa, in un’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, ha dichiarato che le 50enni sono le nuove 30enni e di non aver paura di invecchiare.

Guardandola però, si ha come l’impressione che il tempo non passi mai per lei. La sua pelle è ancora liscia e senza rughe, anche adesso che Alessia Marcuzzi ha superato il traguardo dei secondi “anta”. Quale sarà il suo segreto?

A svelarlo, a sorpresa, è stata la stessa showgirl sul suo profilo Instagram, dove ha mostrato anche i prodotti che usa per la sua skincare quotidiana. E, visto che l’inverno si sta avvicinando sempre di più, ti riveleremo anche i nomi di questi prodotti.

Alessia Marcuzzi: ecco cosa usa per la sua skincare quotidiana

Alessia Marcuzzi ha rivelato di avere la pelle secca e, soprattutto durante i mesi più freddi, di concedersi qualche coccola in più per avere un viso giovane e senza rughe. In particolare usa i prodotti della sua linea di bellezza, Luce by Alessia Marcuzzi, che sono realizzati tutti in Italia, sono vegani e creati unicamente con ingredienti biologici.

I suoi due preferiti sono il Regenerating Night Oil (39 euro) e l’Anti Age Cream (47 euro), che contengono retinolo e peptidi di origine naturale. Due ingredienti molto importanti per la salute della nostra pelle e che contribuiscono a darle nutrimento e idratazione, e nello stesso tempo svolgono una potente azione anti age e rigenerante.

Dove posso comprare i prodotti Luce by Alessia Marcuzzi?

I prodotti Luce by Alessia Marcuzzi sono disponibili sul sito ufficiale del marchio (www.lucebeauty.it) e si possono acquistare online. A differenza di altri trattamenti di bellezza creati e pensati dai vip, che spesso hanno dei prezzi fuori portata, quelli di Alessia Marcuzzi sono davvero pensati per tutti i budget, dal mini al maxi.

C’è anche la possibilità di creare la propria skincare personalizzata e di ottenere, oltre a sei trattamenti a propria scelta, uno sconto del 40% sul prezzo totale. Suggeriamo inoltre, in questo periodo di Black Friday, di controllare regolarmente lo shop online, perché tutti i giorni ci sono delle promozioni davvero incredibili e che ti faranno avere una pelle bella e liscia come quella di Alessia Marcuzzi, anche a 50 anni!