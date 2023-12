Ciglia corte che si spezzano addio: mangia questo ogni giorno e saranno forti e lunghissime in meno di un mese

Rendi il tuo sguardo più accattivante con questo trucchetto: le tue ciglia non saranno mai state più forti di così, scopri come fare.

Le vere amanti del make up e del beauty sanno come delle belle ciglia possano fare la differenza nell’aspetto complessivo del viso. Un buon mascara può migliorare la situazione ma non può di certo fare miracoli. Se hai le ciglia deboli, corti e che tendono a cadere eccessivamente, forse è perché non hai ancora testato il nostro trucchetto.

In commercio, esistono tanti sieri e lozioni che contribuiscono ad accelerare il processo di crescita delle ciglia ma, prima ancora di pensare a come rimediare, ti sei mai soffermata a pensare alle cause della caduta? Ti sorprenderà saperlo, ma dietro potrebbero esserci delle carenze nutrizionali.

Scopri quali sono gli alimenti e i nutrienti da inserire nella tua alimentazione quotidiana e vediamo insieme come fare per prevenire la perdita di ciglia e quali rimedi naturali possono essere messi in pratica per contribuire a una crescita più rapida, diversi dagli appositi farmaci che trovi sul mercato.

Cosa mangiare per avere ciglia più forti

Se il tuo desiderio è quello di avere delle ciglia lunghe, folte, che incorniciano l’occhio e rendono lo sguardo più attraente e ben definito, allora devi dare uno sguardo alla tua dieta e, eventualmente, modificare le tue abitudini alimentari. Inserisci, innanzitutto, cibi che contengono proteine, che forniscono al corpo gli aminoacidi per produrre la cheratina, sostanza indispensabile per rendere le ciglia più forti. Anche la biotina è molto importante e questa puoi trovarla nella frutta secca, in verdure come cavolfiore, broccoli, cipolle e anche cereali integrali.

Mangia molta frutta e verdura che contengono vitamina A e C, ma ricorda di assimilare anche la vitamina B-3, contenuta in cibi come avocado, pollo, manzo, tacchino, pesce, piselli. Anche la carenza di ferro va tenuta sotto controllo, perché questa proprietà è indispensabile per essere al meglio della tua forma. Per sopperire a questa mancanza, cerca di mangiare più spesso spinaci, frutta secca, pollo, frutti di mare, legumi. Dopo aver raggiunto una dieta ricca ed equilibrata, puoi abbinare anche dei rimedi naturali per la cura delle tue ciglia. Vediamo quali.

Rimedi naturali per delle ciglia al top

I rimedi naturali, contrariamente ai farmaci che aiutano la ricrescita delle ciglia, non sono scientificamente provati, ma testarli non ti costerà nulla. Prova ad applicare, quotidianamente, del tè verde fresco direttamente sulle ciglia, aiutandoti con un batuffolo di cotone. Oppure, prova con l’olio d’oliva, applicandolo la sera prima di andare a dormire, per poi risciacquarlo al mattino. Anche l’olio di ricino è molto utilizzato per rafforzare le ciglia, così come l’aloe vera.

Ora che sai come rendere le tue ciglia meno deboli, vediamo come fare per tutelarle. Non utilizzare prodotti troppo aggressivi, come i mascara waterproof, ricorda di struccare sempre gli occhi prima di andare a dormire, aiutandoti con un detergente delicato e senza sfregare e, inoltre, non ricorrere troppo spesso al piegaciglia, che le danneggia e ne agevola la caduta.