Leggins, come indossarli in inverno senza avere freddo e senza rinunciare ad essere alla moda | Il segreto che nessuno conosce

I leggins sono un punto di riferimento nel guardaroba per tutto l’anno, ma sono particolarmente adatti per l’inverno. Ecco come indossarli per non avere freddo ed essere comunque chic.

Quando le temperature iniziano a scendere sempre di più, non c’è niente di meglio che indossare un paio di leggins. Questi pantaloni super aderenti (che però sembrano a delle calze) sono perfetti per la stratificazione, sono fantastici con cappotti, stivali e scarpe e riescono a completare bene qualsiasi look invernale che si rispetti.

Grazie alla loro aderenza e alla loro silhouette elegante, i leggins si adattano perfettamente anche alle tendenze più calde di quest’autunno, come i blazer e i maglioni morbidi e caldi.

Detto questo però, occorre anche prestare attenzione a come li si abbina, perché è un attimo passare da “regina di eleganza” ad “appena saltata fuori dal letto” con i leggins.

Ecco quindi alcuni trucchi per indossarli ed essere alla moda. In questo modo non avrai freddo e, nello stesso tempo, non sembrerà che ti sei svegliata e ti sei messa addosso la prima cosa che hai trovato nell’armadio.

Come si indossano i leggins in autunno e in inverno? I consigli degli esperti

Se decidi di indossare i leggins, è utile avere un’idea dell’outfit che hai in mente di creare. Questo non significa che tu abbia bisogno di una tavolozza infinita di leggins e che ognuno dev’essere abbinato a uno specifico abito, ma sapere se vuoi ottenere un look casual o sofisticato è sempre un ottimo punto di partenza.

Se vuoi un look sofisticato, punta su delle giacche o dei cappotti più lunghi, aggiungi qualche accessorio di lusso (come una borsa, un foulard oppure un paio di guanti di pelle) e termina con un paio di stivali al ginocchio. Desideri un outfit più casual? In tal caso hai più opzioni tra cui scegliere. Per esempio, puoi abbinare dei leggins invernali colorati con un paio di anfibi o di scarpe da ginnastica, poi aggiungere sopra un maglione a tinta unita.

Leggins: alcune idee per abbinarli al tuo outfit

Con un trench. Un trench, o anche una giacca spolverino, è un modo sicuro per aggiungere un tocco di raffinatezza a un look casual con i leggins. Indossato sopra una felpa, otterrai un outfit rilassato, mentre se invece lo abbinerai a un maglione di cashmere o di lana, avrai un risultato casual, ma molto più chic e perfetto per le serate più formali.

Gioca con la lana. Quando le temperature si abbassano, non c’è bisogno di scomparire in un cappotto gigante. Piuttosto prova a sovrapporre dei leggins con maglioni di lana, cardigan e giacche. Quando indossati con i leggins, questi capi d’abbigliamento possono diventare più chic, soprattutto se aggiungerai una borsa trapuntata e un paio di mocassini neri con la fibbia dorata.