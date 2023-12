Riconoscete questa elegantissima donna? È la madre di un grande volto della tv | Ecco chi è

Alcuni tratti di somiglianza con sua figlia, oggi una grande celebrità, sono davvero inconfondibili: la riconoscete?

Una foto in bianco e nero con un abito chiaro, un gesto naturale che è quello di spalancare un cancello e il volto di chi non è in posa.

Uno sguardo profondo che si perde dell’obiettivo e un taglio degli occhi sensuale e inconfondibile.

Un profilo quasi nobile e una eleganza innata che tale rimarrebbe anche se non fosse vestita in modo così perfetto.

Capelli corvini, raccolti e ricci, e un sorriso dolce e incerto: avete capito di chi si tratta? Non è altri che la mamma di una delle donne che ha fatto la storia della televisione italiana.

Una mamma stupenda

La somiglianza c’è, e se conoscete la figlia – impossibile non sapere chi sia – avrete sicuramente capito di chi si tratta. Una delle donne dello spettacolo più apprezzata, sempre pronta a mettersi alla prova, in discussione e a lanciarsi in nuove avventure.

Si tratta della mamma di Lory Del Santo, Clorinda: la figlia ha senza dubbio ereditato molto da lei nel suo aspetto e atteggiamento di una classe infinita.

La mamma Clorinda, una dolcezza infinita

Si tratta proprio di Lory Del Santo: è stata lei a condividere ultimamente la foto di sua madre, scrivendo la seguente caption a corredare il post: “Clorinda, mia madre. Lei parlava poco e lavorava”, ha scritto Lory, ” Si sacrificava per costruire una sicurezza, quella di poter mantenere la sua famiglia. Niente distrazioni, un solo obiettivo”, ha concluso.

La mamma è sempre la mamma, e quella di Lory sembra essere stata per lei una figura fondamentale nella crescita e non solo: una donna che si prende cura della propria famiglia attraverso il lavoro, il sacrificio, una scelta dura ma nobile. Infatti nei commenti tutti gli utenti le fanno complimenti a profusione: “Molto simile a te…mi ricordo di averla vista in TV…molto spontanea! Complimenti Lory”, scrive una fan, “Mamma mia una Dea😍 Fi una bellezza disarmante. La mela che non cade lontano dall’albero 😍 Ecco da chi hai ripreso ❤️”, scrive un’altra utente davvero generosa. Insomma, la foto della mamma di Lory ha riscosso moltissimo successo: ciò che è certo è che molte persone della sua generazione avranno fotografie molto simili della propria mamma, dunque sono pronte a empatizzare con la star.