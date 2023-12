Antonella Clerici, annuncio senza precedenti: milioni di spettatori col fiato sospeso | Non era mai accaduto

Un annuncio pazzesco viene proprio da una delle conduttrici più amate della televisione italiana: la super Antonella Clerici.

Lo sappiamo, la televisione italiana non sarebbe certo la stessa senza Antonella Clerici: per anni ha tenuto compagnia all’ora di pranzo ai nostri nonni con La Prova del Cuoco, e oggi ha ripreso a farlo con è sempre mezzogiorno.

La nota conduttrice ha una carriera davvero sfavillante, e la sua spontaneità e simpatia, negli anni, hanno conquistato tutto il pubblico televisivo italiano che si è appassionato ai suoi programmi soprattutto grazie alla sua maestria e unicità nella conduzione.

Clerici è anche alla guida di the Voice kids, il talent show che premia il talento di giovanissimi concorrenti proprio in ambito canoro, con giudici e coach d’eccezione tra cui il mito Loredana Bertè.

In questi giorni, Antonella ha rilasciato una dichiarazione che ha tenuto tutti sotto scatto: molti sono rimasti a bocca aperta.

Le parole di Anto

Antonella è nota anche per la sua voglia di essere vicina al pubblico, infatti tende a condividere diversi momenti della sua vita privata, senza mai esagerare.

La conduttrice stavolta ha pubblicato un contenuto che è stato super commentato dai suoi follower: si tratta di qualcosa che avviene molto di rad0.

Il compleanno della conduttrice

Ebbene sì, in occasione del suo compleanno Clerici ha fatto una scelta in controtendenza visto la sua appartenenza a una generazione diversa dalla Zeta: è sbarcata su Tik Tok. “Da oggi sono anch’io su #TikTok, seguitemi anche lì! E… buon compleanno a me 🎂✨”, ha scritto simpaticamente come al solito nella descrizione alla fotografia pubblicata. Di certo i suoi follower cresceranno da subito anche su quella piattaforma: infatti il successo di Antonella è trasversale e intergenerazionale, una persona unica che ha fatto sempre valere la sua competenza.

Tra i commenti gli auguri sono moltissimi, e provengono non solo dai follower comuni, ma anche e soprattutto da diverse personalità dello spettacolo che conoscono la conduttrice di vista o dal vivo: a partire da Carlo Conti a Salvo Sottile, Simona Ventura e moltissimi altri. Oltre agli auguri anche i complimenti sono moltissimi, dimostrando ancora una volta quanto sia cara la personalità di Clerici a tutto il mondo dello spettacolo e non solo.