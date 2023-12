Paola Cortellesi si sbilancia e confessa: “È il mio raggio di sole” | Pazza di un attore famosissimo

La dedica in radio: un rapporto profondo e sincero la lega a un nome noto del panorama cinematografico italiano, di chi si tratta?

Nell’affascinante mondo dello spettacolo, le celebrità spesso celano dietro il velo delle luci di scena aspetti intimi e personali che catturano l’attenzione del pubblico.

Anche Paola Cortellesi, talentuosa attrice (e ora regista) italiana, ha recentemente colpito i fan con una dichiarazione sorprendente che ha acceso i riflettori sulla sua vita privata.

La sua confessione riferita a un attore famosissimo rivela chi ha rubato il suo cuore in un mondo in cui la riservatezza è spesso un bene prezioso.

L’attrice, nota per la sua versatilità e talento sul grande schermo, ha scelto di aprirsi su un aspetto della sua vita al di là delle telecamere, regalando ai fan uno sguardo più intimo dietro la facciata glamour del mondo dello spettacolo.

La sua dedica in un siparietto tenero e buffo

Nel corso di un’intervista a Radio Capital, l’attore e comico Antonio Albanese si è ritrovato protagonista di una dolce dedica da parte di Paola Cortellesi. Albanese, ospite a “I Miracolati” per parlare del suo ultimo sforzo “Cento Domeniche”, film da lui scritto e interpretato uscito il 23 Novembre scorso nelle sale, è stato interrotto da un audio della collega mandato in onda.

“Io non vorrei fare un uso personale e privato di questo spazio”, ha esordito la Cortellesi, intervenuta nel programma sotto le mentite spoglie di una persona qualsiasi chiamata a porre una domanda ad Albanese. “Ma si tratta di Antonio: un artista sublime, un uomo meraviglioso, il mio raggio di luce, il mio raggio di sole che illumina l’alba al mattino quando siamo sul set”.

Un’amicizia pronta a trasformarsi in rivalità

“So che devo fare una domanda ad Antonio, e dunque pongo questa domanda: mi vuoi bene?“, ha chiesto poi, intenerendo il tono. Un Antonio Albanese in preda alle risate le ha risposto: “Ma un bel po’”, per poi continuare a scherzare proseguendo il testo di una canzone che la Cortellesi aveva iniziato a canticchiare. L’amicizia tra Antonio Albanese e Parola Cortellesi non è certo una novità per il pubblico, che li ha visti assieme in più occasioni. Entrambi erano membri ricorrenti del cast di “Mai Dire” a cavallo tra gli anni novanta e i primi anni 2000, per poi diventare protagonisti del film di successo “Come un gatto in tangenziale”.

Ora i due sono pronti a sfidarsi a colpi di botteghino, entrambi alla regia di film comico-drammatici: Albanese con il suo “Cento Domeniche”, che vede protagonista un operaio che alla vigilia delle nozze della figlia scopre di aver perso tutti i suoi risparmi, e la Cortellesi con “C’è Ancora Domani”, film in bianco e nero che esplora la vita di Delia, una donna che nel 1946 deve giostrarsi tra gli abusi inflitti dal marito (un terrificante Valerio Mastandrea) e la ricerca di un suo posto nel mondo.