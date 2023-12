“È morta”: Ballando con le stelle, panico nella sala prove | Concorrente trovata così

Un momento di tensione alle stelle proprio nella sala prove del noto talent show ballerino delle celebrità: cosa è accaduto.

Anche quest’anno è ripreso il noto talent show. Si tratta di Ballando con le Stelle, uno tra i programmi Rai che tutti aspettavano e che per tutta l’estate ha visto susseguirsi ipotesi e anticipazioni sul cast di star del 2023.

Siamo ormai nel bel mezzo e nel vivo della gara tra le coppie di ballerini e celebrità, e tutti attendiamo il sabato sera per piazzarci davanti alla televisione in attesa di una serata di relax e divertimento sul divano.

Tra le coppie più chiacchierate è presente quella di Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina e Simona Ventura e Samuel Peron: molti danno per vincitrice una di queste due accoppiate, ma la verità è che le carte sono ancora tutte in tavola e il risultato non è certo per nessuno.

In questi giorni, però, la leggerezza di Ballando per molti è stata intaccata da un evento che ha fatto preoccupare non poche persone: vediamo cosa è accaduto.

Panico in sala

Il tutto nasce da un post di Teo Mammucari, il concorrente più chiacchierato anche per alcune polemiche in cui è stato coinvolto insieme alla giornalista e giudice Selvaggia Lucarelli.

Il post contiene un video che ha fatto strabuzzare gli occhi a diversi utenti di Instagram, si tratta di un episodio davvero inaspettato.

Mammucari e il post rivelatore

“@rosanna.lambertucci non fa’ scherzi, eh!! 🙏🏻 #ballandoconlestelle”, ha scritto Teo nella caption del video su Instagram, che vede una scena abbastanza bizzarra. “Attimi di paura in sala prove”, scrive poi direttamente sul video condiviso. Si tratta di un episodio davvero esilarante che riguarda Rosanna Lambertucci durante le prove con il suo partner ballerino: inaspettatamente entra Teo Mammucari al suo posto che la trova a terra, come se fosse svenuta.

“è morta!”, esclama allora lui, forse per un momento realmente preoccupato, ma dopo qualche secondo la star alza le mani, sorpresa anche lei di vedere Teo e non il suo ballerino vicino a lei. Nei commenti, anche gli utenti si sono scatenati: ciò che è certo è che la simpatia di Teo è senza pari, nonostante qualcuno non sia d’accordo, il conduttore ha davvero moltissimi ammiratori dalla sua.