Fiorello, la fine del matrimonio annunciata così: “Mia moglie non è…” | Smascherata in pubblico

Fiorello al centro del gossip: così annuncia la separazione dalla moglie Susanna Biondo. I fatti raccontati in pubblico.

Lo showman Fiorello è uno dei volti di punta della Rai, considerato da tutti uno dei pochi fuoriclasse del piccolo schermo.

Al timone di Viva Rai 2, programma del mattino del secondo canale del Servizio Pubblico, Fiorello è pronto per tornare sul palco del Festival di Sanremo 2024 per l’ultima serata al fianco dello storico amico Amadeus.

Intanto, però, il gossip lo ha travolto e coinvolto: così in un video ormai virale in rete, Fiorello ha raccontato perché il suo matrimonio è finito.

Fiorello, così è finita con la moglie…

“Io sono abituato alle fake news, alle notizie acchiappa clic”: inizia così il video in cui Fiorello ha deciso di raccontare tutta la sua verità e, per la prima volta, porta in scena il suo matrimonio con Susanna Biondo. “Mia moglie mi aveva chiesto di comprare un etto di bresaola e io ho capito prosciutto cotto – ha continuato a spiegare lo showman con la voce quasi rotta dal pianto – . Io lo dico pubblicamente, lo devo dire: mia moglie non è stata per niente chiara!”.

Così Fiorello ha voluto prendersi gioco di Ilary Blasi e Francesco Totti e, con il solito sarcasmo che lo caratterizza e quell’ironia che è diventata il suo marchio di fabbrica, lo showman ha scherzato sulla docuserie di Netflix, Unica, in cui la ex moglie del Pupone ha spifferato tutti i segreti del loro matrimonio. “Volete sentirla? Io ve lo faccio sentire – ha continuato Fiorello facendo ascoltare l’audio della moglie che gli chiedeva di acquistare la bresaola – .Se questo vi sembra un messaggio chiaro…di cosa stiamo parlando?! Io da quel giorno non mangio più salumi…È terribile!”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ViVa Rai2 (@vivarai2off)

L’ironia di Fiorello

Davanti al video condiviso sul profilo Instagram di Viva Rai 2, è impossibile riuscire a trattenere la risata. Fiorello si è dimostrato ancora una volta in grado di fare, in modo molto semplice, una ironia pulita e per niente offensiva degli ultimi fatti che hanno interessato il gossip nostrano.

“Sto rotolando per le scale dalle risate. Che idolo”, “Hai una fantasia allucinante, nessuno arriverà mai a te! Sono morta dalle risate”, hanno commentato alcuni fan di Fiorello, mentre il video di “Unico – Quella volta che sbagliai salume” è diventato uno dei più visti in rete delle ultime ore.