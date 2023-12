Giulia Salemi, alla fine lo ha confessato: “Ecco perché non ci lasciamo…” | Lo sospettavano tutti

Giulia Salemi rompe il silenzio e racconta tutta la verità sulla sua situazione sentimentale: il messaggio è per tutti i fan (e non solo).

La vita privata di Giulia Salemi continua ad essere al centro dell’attenzione mediatica, soprattutto dopo le ultime indiscrezioni.

Seguita da una fanbase molto ampia e solida, la Salemi e il compagno Pierpaolo Pretelli sono stati spesso oggetto di notizie di gossip riguardanti la presunta rottura.

Ultimamente accusati di non aver comunicato ufficialmente la fine del loro amore per rispettare alcuni impegni professionali, i due hanno deciso di chiarire finalmente la loro posizione.

Giulia Salemi, la verità sull’amore con Pierpaolo

La storia d’amore tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli è iniziata davanti alle telecamere del Grande Fratello Vip. I due si sono conosciuti e innamorati e, una volto concluso il reality show, hanno continuato a vivere un amore diventato sempre più forte e solido. Non sono mancati, tuttavia, i periodi di crisi di cui i due hanno voluto anche parlare pubblicamente, nel rispetto del gruppo di fan che li seguono assiduamente. Negli ultimi tempi, però, sono tate sempre più frequenti le voci di crisi e rottura, amplificate ancor di più dall’intervento di Fabrizio Corona.

L’ex re dei paparazzi, infatti, ha raccontato che Giulia e Pierpaolo si sarebbero già lasciati da tempo, che lui sarebbe alla ricerca di una nuova casa dove andare a vivere e che non avrebbero comunicato la notizia ai fan poiché scelti come conduttori della trasmissione Ex on the beach. Lo scoop lanciato da Corona ha sconvolto i fan della coppia che hanno iniziato ad interrogare i diretti interessati chiedendo maggiore chiarezza a riguardo. Così, dopo settimane di indiscrezioni, Giulia Salemi ha rotto il silenzio con un brevissimo comunicato via social.

“Non ci lasciamo perché…”

“Sono qua con Pierpaolo e volevo lasciare un messaggio nel gruppetto proprio perché non abbiamo voglia di rilasciare comunicazioni ufficiali. Quindi qua ci stiamo rivolgendo alle persone che ci seguono e che ci vogliono bene – ha esordito Giulia Salemi – . Innanzitutto, premetto che leggiamo i vostri messaggi e ‘non ci aiutano’, soprattutto le vostre accuse di fanno male. Se un minimo ci conoscete, sapete che persone siamo”.

Il riferimento della Salemi è, chiaramente, alle accuse mosse da Corona contro lei e Pierpaolo. “Non c’è nessun contratto che ci obbliga a stare insieme, non c’è nessun programma televisivo che ci impedisce di lasciarci. Non abbiamo lavori, non c’è niente, quindi tutte quelle allusioni che alcuni profili fanno sono tutte finte – ha sbottato lei – .Semplicemente stiamo capendo chi siamo, dove stiamo andando e non vogliamo rovinare quella che è la relazione più importante della nostra vita. Ci serve del tempo, per favore. Rispettateci. Grazie, vi vogliamo bene”.