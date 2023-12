Silvia Toffanin ‘smentisce’ il compagno: mossa a sorpresa e pubblico incredulo | Ecco cosa è successo

Silvia Toffanin lascia tutti senza parole, compreso il compagno Pier Silvio Berlusconi: così la conduttrice lo ha smentito.

Pier Silvio Berlusconi ha deciso di dare una nuova impronta alle sue reti televisive, abolendo il trash e optando per programmi di intrattenimento alternati ad altri che si occupano di informazione.

Le nuove linee guida dell’amministratore delegato di Mediaset hanno portato a delle conseguenze: la cancellazione di alcuni programmi e l’uscita di scena di conduttori un tempo considerati capisaldi di Cologno Monzese.

Solitamente insofferente nei confronti del gossip estremo, questa volta Pier Silvio Berlusconi ha dovuto “piegarsi” alla richiesta della compagna: così Silvia Toffanin lo ha smentito.

Toffanin-Berlusconi, lei ha la meglio

In questi giorni, uno degli argomenti più gettonati di gossip ha come protagonista Ilary Blasi. L’uscita su Netflix della docuserie Unica ha scatenato la cronaca rosa e i più curiosi. Tutti, indistintamente, parlano della fine del matrimonio tra Ilary e Francesco Totti, del ratto dei Rolex e dei tradimenti di uno e dell’altra. Solo qualche giorno fa, in occasione di una conferenza stampa, anche Pier Silvio Berlusconi era stato interrogato in merito agli ultimi fatti di gossip, ma l’amministratore delegato di Mediaset aveva preferito tagliare corto.

“Il documentario Unica? Non lo voglio vedere – ha sentenziato Berlusconi – . Un documentario su divorzio e corna, vi prego. Che poi, povera Ilary… Ognuno vive le proprie questione personali, soprattutto quel tipo di vicende, che sonno sempre pesanti e difficilissime, come crede. Non giudico le persone”. Se le prime parole del compagno di Silvia Toffanin sembrano evidenziare la sua non volontà di seguire le vicende strettamente personali e private della coppia Blasi-Totti, l’ultimo annuncio dato su Canale 5 lo smentisce subito.

Ilary Blasi torna a Mediaset

Nel prossimo appuntamento pomeridiano con Verissimo, Ilary Blasi sarà la grande ospite del sabato pomeriggio. Dopo una prima intervista concessa qualche mese fa all’amica Silvia Toffanin, la conduttrice di Canale 5 ha deciso di proseguire con il racconto della sua vita privata nel salotto tv.

Se Berlusconi, dunque, pareva non propenso a dare spazio a storie di corna e tradimenti, Silvia Toffanin pare sia riuscita ad avere la meglio sul compagno. Il successo di Ilary nelle ultime settimane, permetterà a Verissimo di raggiungere ascolti ancora più alti di quelli cui la rete ammiraglia di Mediaset è abituata. La verità di Ilary, quindi, continuerà su Canale 5, mentre il pubblico di più curiosi si sfrega già le mani in attesa di conoscere i segreti delle nozze Totti-Blasi.