“Abbandonata durante la malattia”: Belen Rodriguez ha rotto il silenzio | Nessuno immaginava una verità così triste

Belen Rodriguez racconta per la prima volta il suo periodo più brutto: così la showgirl argentina è stata lasciata sola durante la malattia.

Dopo mesi durante i quali i più curiosi si chiedevano cosa stesse succedendo nella vita di Belen Rodriguez, la showgirl ha finalmente rotto il silenzio.

Ha deciso di farlo negli studi di Domenica In, dall’amica e collega Mara Venier, che la attendeva per una intervista dallo scorso settembre.

In quel periodo, però, la vita di Belen ha attraversato uno dei momenti più brutti di sempre e, solo ora, la showgirl ne ha parlato pubblicamente.

Belen, la depressione e la fine del matrimonio

“Non riuscivo a respirare, sono arrivata a pesare 49 kg, ora ne peso 57”: con queste parole, Belen Rodriguez ha raccontato a Mara Venier e al pubblico di Rai 1 la malattia vissuta qualche mese addietro, poco dopo la fine del matrimonio con Stefano De Martino. E, proprio dal riavvicinamento all’ex marito, è iniziato il momento di declino della showgirl. “È iniziata con un tradimento, già dopo un mese – ha raccontato lei, spiegando di essere stata tradita più e più volte dal marito – . Io fatto finta di niente, perché il matrimonio non finisce per quello. Non è finita per questo”.

Il matrimonio tra Belen e Stefano, nonostante i ripetuti tradimenti di lui (lei ne ha contati solo 12), si è concluso per un altro motivo, ben più grave. Lui non le è stato vicino proprio nel momento in cui la Rodriguez ne aveva più bisogno. “Il matrimonio è in salute e in malattia, penso di essere stata sempre in salute, poi quando è arrivata la malattia, perché la depressione è una grande malattia, è una bruttissima bestia, non hanno saputo accompagnarmi, non hanno saputo tenermi la mano – ha svelato lei, raccontando per la prima volta il suo periodo più brutto – . Mi sono sentita completamente sola. Tradita nel profondo, nella fiducia, sia letteralmente tradita”.

Belen, la rinascita con Elio

Belen è caduta in depressione a fine estate scorsa, ha iniziato a trascurarsi e a perdere peso. “Non mi alzavo dal letto, non volevo più vedere la luce, non aprivo le finestre. Poi ho deciso di combattere e di aprirle quelle finestre. La luce piano piano è tornata – ha continuato a ricordare, attaccando ancora De Martino – . Non ha saputo aiutarmi, non ha saputo essere un marito, non c’era un matrimonio. Io se ti vedo cadere, ti prendo per mano e ti rialzo. Lui non lo ha fatto perché non mi amava“.

La showgirl, poi, ha deciso di ricoverarsi in una clinica per iniziare il cammino di ripresa. “Non c’ero più, mi sentivo brutta, non all’altezza. Ero brutta, non c’era più luce”, ha ricordato lei che, oggi, è tornata a sorridere accanto al compagno Elio Lorenzoni. Insieme a lui, ha scoperto cosa è il vero amore e non ha escluso che possa avere altri figli. Intanto, la proposta di matrimonio c’è stata. E chissà…