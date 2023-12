Clamoroso a Sanremo: “Torna dopo più di un ventennio” | Amadeus l’ha voluto a tutti i costi

L’annuncio inaspettato trapela sulle testate giornalistiche: il ritorno di un personaggio famosissimo entusiasma gli spettatori.

Il palco dell’Ariston si prepara a ospitare un ritorno tanto atteso quanto inaspettato: dopo più di un ventennio di assenza, un nome che ha scritto pagine indelebili fa il suo clamoroso ritorno a Sanremo.

Amadeus, l’instancabile conduttore del Festival, starebbe lottando per avere quest’ospite: in questi giorni di lavori sulla kermesse l’entusiasmo è alle stelle.

La notizia ha già fatto il giro dei social media, scatenando la curiosità e l’attesa di un pubblico affezionato che è ormai disposto a lasciarsi sorprendere dall’inventiva del suo conduttore e direttore artistico.

Il Festival di Sanremo si appresta dunque a diventare il palcoscenico di un ritorno epico, capace di catturare l’attenzione di diverse generazioni.

Un ritorno inaspettato accolto con entusiasmo

Il Festival di Sanremo 2024 potrebbe vedere Russell Crowe come ospite internazionale d’eccezione, secondo quanto annunciato dal Corriere della Sera in un recente articolo firmato da Renato Franco. La notizia, ancora in fase di trattativa, ha suscitato grande entusiasmo, tanto che persino Amadeus, il conduttore del festival, ha espresso la sua gioia, pur avendo l’abitudine di mantenere riservate tali informazioni fino alla conclusione dei negoziati.

Il Corriere della Sera ha anticipato il nome di Russell Crowe come uno dei possibili ospiti internazionali del Festival di Sanremo 2024, con Renato Franco che scrive: “Russell Crowe a Sanremo. Amadeus ha scelto: l’attore premio Oscar è in cima alla lista dei suoi desideri. E sembra che il sogno sia stato esaudito: l’accordo è praticamente concluso, salvo stravolgimenti dell’ultima ora”.

La reazione dell’attore a questa fuga di informazioni

Il noto attore di Hollywood ha già calcato il palco di Sanremo nel 2001, durante il festival condotto da Raffaella Carrà, esibendosi con la sua band “30 Odd Foot Of Grunts”. Commentando la notizia della sua possibile presenza nel 2024, l’attore ha condiviso il suo entusiasmo su X, dichiarando: “Sarebbe magico esibirmi a Sanremo di nuovo. Spero che riusciremo a definire i dettagli. L’ultima volta è stata più di vent’anni fa”.

Amadeus, pur mantenendo la tradizione di non rivelare anticipatamente gli ospiti, aveva dichiarato in precedenza riguardo agli ospiti internazionali: “Non sono un passo fondamentale. Se la cosa combacia, a un costo ragionevole perché non sono più i tempi in cui si poteva pagare qualsiasi cifra, magari sì, ma credo non più di due”. La presenza di Russell Crowe al Festival di Sanremo 2024 rappresenterebbe un momento memorabile per gli spettatori, unendo il fascino dell’attore premiato con la prestigiosa kermesse musicale italiana. Resta da vedere se gli ultimi dettagli verranno definiti, ma i fan di Crowe e gli amanti del Festival di Sanremo possono già iniziare ad entusiasmarsi all’idea di questo possibile incontro tra il talento internazionale e la magia dell’evento musicale più atteso in Italia.