Escluso da Sanremo, purtroppo lo ha saputo così | Le sue lacrime commuovono l’Italia

Amadeus annuncia i concorrenti di Sanremo 2024 e uno dei più grandi esclusi reagisce con le lacrime: il video fa il giro della rete.

Per il Festival di Sanremo 2024 sembra essere quasi tutto pronto. Amadeus ha annunciato alcuni dei co-conduttori e degli ospiti di questa edizione e nella giornata di domenica 3 dicembre scorso ha ufficializzato i concorrenti in gara.

Ben 27 le canzoni che saranno presentate in anteprima sul palco del Teatro Ariston, ma per tanti artisti che si esibiranno ce ne sono stati molti altri esclusi dalla gara.

In rete sta facendo il giro del web la reazione di uno dei più grandi esclusi di quest’anno dal palco del Festival di Sanremo: le sue lacrime hanno commosso tutti.

Sanremo: escluso così

Amadeus aveva già palesato le difficoltà incontrate nello scegliere le canzoni che gli erano state proposte per questa edizione del Festival di Sanremo, l’ultima che lo vedrà conduttore e direttore artistico. Erano ben 400 i brani che gli erano stati recapitati e tra questi ha avuto l’arduo compito di sceglierne 27, lasciando a casa tutti gli altri. Dopo mesi di ascolto, Amadeus è giunto alla definizione del cast finale di Sanremo 2024, vedendosi costretto a lasciare a casa tantissimi altri big.

L’annuncio dei cantanti in gara è stato dato nel corso del Tg1 delle 13.30 di domenica 3 dicembre scorso e molti degli artisti che speravano di prendere parte a Sanremo hanno deciso di registrare la loro reazione al momento dell’annuncio di Amadeus. Se tanti hanno gioito – come Emma Marrone – c’è qualcun altro che non è riuscito a trattenere le lacrime quando ha realizzato che, almeno per quest’anno, il Festival lo dovrà vedere dal divano di casa.

Michele Bravi in lacrime

La reazione di Michele Bravi è quella che ha colpito di più il pubblico da casa, che sperava di poter rivedere il cantante sul palco del Teatro Ariston dopo un periodo buio e difficile che ha attraversato. Invece, per l’artista, quello di Amadeus è stato un no e, alla notizia della sua esclusione da Sanremo, Bravi è scoppiato in lacrime.

“POV: sei un uomo forte e niente ti può scalfire”, ha scritto Michele Bravi in allegato al video che lo mostra mentre, sconsolato, apprende di essere stato eliminato dai possibili concorrenti di Sanremo. In tanti, tuttavia, hanno mostrato piena solidarietà nei confronti dell’artista e sono in attesa di conoscere il suo brano fuori dal contesto del Festival.