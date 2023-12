Furia Signorini: “Bugiardo e ingrato” | Lo ha distrutto davanti all’Italia

Alfonso Signorini si scaglia furiosamente contro di lui: le parole del conduttore sono dure e feroci. Telespettatori attoniti.

Conduttore del Grande Fratello, Alfonso Signorini è da tempo uno dei volti di punta di Mediaset e delle reti di Cologno Monzese.

Al timone del reality show di Canale 5, Signorini ha deciso di adattarsi alle nuove linee guida imposte da Pier Silvio Berlusconi dando alla sua trasmissione un tono più pacato e meno trash.

Accompagnato nella sua avventura televisiva da Cesara Buonamici, Alfonso Signorini ha distrutto pubblicamente un ex opinionista del Grande Fratello. Ecco le dure parole.

Alfonso Signorini furioso

Solo qualche giorno fa, alcune dichiarazioni di un ex opinionista del Grande Fratello Vip facevano il giro di tutti i media. Pupo, che è stato al fianco di Alfonso Signorini nel corso di due edizioni del reality show di Canale 5, ha sparato a zero contro il programma asserendo di non averlo mai visto perché “gli faceva schifo”. Le dichiarazioni del cantante non hanno lasciato indifferenti alcuni ex concorrenti del reality show, ma anche lo stesso Signorini, che ha replicato furioso a Verissimo.

Ospite dell’appuntamento pomeridiano di sabato, il conduttore del Grande Fratello è stato intervistato da Silvia Toffanin, che non ha potuto fare a meno di chiedergli un parere in merito alle esternazioni denigratorie di Pupo sulla sua esperienza come opinionista. Evidentemente infastidito e adirato, Alfonso non ha esitato a lanciare una durissima stoccata al cantante, ritenendolo non solo bugiardo, ma anche molto ingrato nei confronti di una trasmissione che lo ha pagato profumatamente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv)

L’attacco a Pupo

“È stata una doccia fredda, con lui ho sempre avuto un buon rapporto e sentirmi dire delle cose da lui, mi ha freddato”, ha ammesso Alfonso Signorini ai microfoni di Verissimo. Evidentemente dispiaciuto ed amareggiato, ha poi aggiunto: “Io credo che lui sia libero di dire le sue opinioni, ma la mancanza di gratitudine non mi è piaciuta”.

“Lui ha detto che c’era la pandemia, ma quando ha accettato la pandemia non era iniziata – ci ha tenuto a precisare il conduttore, smentendo l’ex opinionista del Gf Vip – . Poi dopo ci siamo trasferiti io e lui a Milano. E poi dico se un programma ti fa così schifo come hai dichiarato non rinnovi il contratto per la seconda volta”. “Caro Pupo, sputare in un piatto dove hai mangiato molto abbondantemente visto come eri pagato non è stato elegante“, ha concluso tra gli applausi dei presenti.