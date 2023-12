Gerry Scotti, lo riconoscete conciato così? Farebbe fatica anche il figlio

Il mitico conduttore di quiz, e non solo, ridotto in modo da non poter essere riconosciuto: vediamo insieme cosa è successo.

Gerry Scotti è uno dei conduttori più apprezzati degli ultimi anni: il suo stile di conduzione è davvero un evergreen, un classico che sembra non passerà mai di moda.

I suoi modi gentili, la cortesia, il modo di stare davanti alla telecamera hanno conquistato tutto il popolo italiano, e il conduttore ha spesso fatto compagnia alle famiglie durante l’orario della cena con i suoi quiz.

E come dimenticarli? Partendo da Chi vuol esser milionario?, passando per Passaparola e Caduta Libera, Scotti ha saputo condurre sempre con eleganza qualunque cosa gli sia stata proposta.

Oggi il conduttore sembra aver cambiato qualcosa di lui: inaspettatamente uno stile totalmente nuovo, in questi panni molti non lo hanno riconosciuto.

Scotti nei panni di un altro uomo

Si avvicina il Natale e le promozioni e le iniziative sono davvero tantissime, alcune vengono annunciate anche sul web attraverso social media e pagine internet.

Proprio quest’ultimo è il caso del nostro Gerry Scotti, che ha partecipato a una avventura da parte sua davvero inaspettata: si è messo nei panni dell’uomo più famoso del Natale di sempre.

Gerry Natale

Eccolo qui Gerry Scotti vestito dal personaggio più amato delle feste natalizie, che tra il 24 e il 25 dicembre imbraccia le redini delle renne della sua slitta e si adopera in fretta per portare regali a tutti i bambini e tutte le bambine: Babbo Natale. Con questa immagine, il conduttore intende lanciare una nuovissima compilation di Natale, un regalo perfetto per i nostri cari, amici e parenti con cui condivideremo le feste.

Nella caption del post Instagram, Gerry descrive il prodotto in vendita: “Ve l’avevo promesso ed eccoci qui, #GerryChristmas è preordinabile dal link nella biografia del mio profilo! Grazie ancora a @warnermusicitaly e ai ragazzi di @thousandgerry per aver contribuito a evocare la magia del Natale✨ Il disco esce l’8 dicembre, ma restate sintonizzati: le sorprese non sono ancora finite! 👀”. Nel post sono presenti anche le tracce incluse nel cd: troveremo tutti i classici di Natale cantati dal conduttore più amato di sempre! Basta mettere un bell’alert sul cellulare per ricordarci di completare l’ordine proprio l’8 dicembre, mentre facciamo il nostro albero di Natale.