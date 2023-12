Adriana Volpe, vi siete mai chiesti quanto guadagna? Cifre da star assoluta

Conduttrice ed ex modella, Adriana Volpe è uno dei volti più famosi del piccolo schermo. Vi siete mai chiesti quanto guadagni? Cifre record.

Adriana Volpe ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo come modella, poi è arrivato l’approccio davanti alle telecamere e, da quel momento, è diventata una delle professioniste del piccolo schermo.

Ha iniziato a lavorare prima come valletta e, pian piano, è riuscita a guadagnarsi un posto di maggiore rilievo in note trasmissioni televisive della Rai come Mezzogiorno in famiglia, Mattina in famiglia o I Fatti vostri.

Dopo alcune brevi parentesi come concorrente di reality show – prima Pechino Express e poi il Grande Fratello Vip – Adriana Volpe è tornata in video come opinionista. Ma avete idea di quanto guadagni?

Adriana Volpe, la carriera

Nata a Trento nel 1973, Adriana Volpe ha lasciato la sua città dopo la maturità per iniziare a lavorare come modella a Roma. Nel 1993 ha debuttato in televisione grazie a Michele Guardì, che la scelse come valletta di Scommettiamo che…? su Rai 1, ai tempi condotto da Fabrizio Frizzi e Milly Carlucci. Nel cast del programma per tre edizioni, la Volpe ha poi iniziato a crescere sempre di più. Dal 1999 e per dieci edizioni consecutive, è stata una delle conduttrici di Mezzogiorno in famiglia, dove ha lavorato affiancando partner diversi anno dopo anno.

Volto di punta della Rai, Adriana Volpe ha lavorato per programmi tv molto noti e popolari della tv di Stato come I fatti vostri. Dopo aver preso parte a Pechino Express nel 2018, è poi approdata due anni più tardi a Mediaset per prendere parte al Grande Fratello Vip. Scelta poi come opinionista dell’edizione numero sei, la Volpe è tornata in Rai nel 2023 come parte integrante del cast di Bella Mà. Apprezzatissima dal pubblico da casa e seguitissima anche sui social, Adriana Volpe è uno dei volti più pagati del piccolo schermo.

I guadagni di Adriana Volpe

Sui guadagni di Adriana Volpe non ci sono informazioni certe. Come spesso accade in queste situazioni, i personaggi preferiscono non parlare pubblicamente delle cifre percepite grazie ai svariati impegni professionali.

Secondo alcune stime, però, in riferimento a quanto guadagnato dalla Volpe nel corso della sua esperienza come opinionista del Grande Fratello Vip, la conduttrice avrebbe percepito un lauto compenso. Amalfi notizie, infatti, parla di uno stipendio pari un cachet di circa 40 mila euro. Cifre altissime, dunque, che avrebbero permesso ad Adriana di vivere una vita agiata.