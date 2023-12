Samantha de Grenet, quando lo fa tiene chiusi gli occhi: sapete il perché? Impossibile da indovinare

La nota celebrità ha confessato qualcosa che nessuno avrebbe mai potuto sapere: si tratta di un gesto quasi quotidiano.

Samantha De Grenet ne ha fatta moltissima di strada nel corso degli anni, e oggi è tra le persone dello spettaclo più apprezzate di sempre.

Gentile e amante dello sport, Samantha ama anche comunicare con i propri fa attraverso i social network.

Ultimamente, nello specifico, ama utilizzare il proprio profilo Instagram, per svelare anche alcuni particolari della sua vita privata che non ha timore nel raccontare.

Condividere anche la quotidianità, oltre a grandi eventi e successi, è un gesto di umiltà e soprattutto verità, che fa onore alla star vista la veridicità che esprime, per far comprendere che, in fondo, alcune parti della vita sono in comune con i vip.

De Grenet, a occhi chiusi

Questa volta si tratta niente di meno che di un video con un’altra donna dello spettacolo molto famosa, che condivise già una dimora proprio con De Grenet.

Si tratta della fantastica Elenoire Casalegno, con la quale sembra che Samantha abbia stretto una bellissima amicizia: nel video sono insieme in un momento quotidiano, nella cucina di una delle due.

Casalegno racconta

“Vita da Sole: Samantha dopo essere stata dalla dietologa…ma cosa devo fare, cosa devo fare…”, scrive Elenoire nella didascalia taggando nel video De Grenet. Subito la caption diventa comprensibile guardando il video. “Samantha?” “Eh”, “Ma perché bevi con gli occhi chiusi?” chiede Elenoire a una Samantha che ammiriamo bere da un calice di vino con le palpebre chiuse. “Perché la dietologa mi ha detto che il vino non lo devo manco vedere di striscio!”, risponde dopo un po’ di insistenze di Elenoire Samantha.

Insomma, la gag è stata gradita da moltissimi follower che seguono Casalegno e De Grenet, che insieme formano un team davvero perfetto soprattutto per sketch del genere. “Siete STUPENDE più belle di ragazzine di 20anni in meno..Io ho 47 anni e sono onorata di avervi come coetanee..🔥❤️”, ha scritto una utente orgogliosa, “Ahahahaah proprio oggi avuto le risposte di esami e colesterolo 230. E io ho detto a mio marito stasera bevo un bicchiere di vino rosso non più bollicine. Il rosso è salute”, scrive un’altra solidale con Samantha.