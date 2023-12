Justine Mattera, le foto dall’ospedale e lo struggente annuncio: “Intubata da una settimana”

Un evento davvero assurdo ha preso in pieno la vita di Justine Mattera: la show girl ha molti fan che sono veramente in ansia.

Justine Elizabeth Mattera è una show girl che viene niente di meno che da New York, ma è naturalizzata italiana e ha impiantato la sua carriera nel bel Paese sin dalla fine degli anni ’90.

Fu molto chiacchierata per la sua unione e il suo matrimonio con il noto Paolo Limiti, che durò due anni, dal 2000 al 2002.

Nel 2009 entrò a far parte del Bagaglino, il noto varietà televisivo per cui molti ancora oggi la ricordano; successivamente si è dedicata al teatro, con Paolo Ruffini, tra gli altri, e divenne anche uno dei volti femminili di Comedy Central.

L’ottimismo di Justine, però, sembra non essere così presente in questo momento: il suo buonumore è stato, infatti, intaccato da una catena di eventi terribile.

Cosa è avvenuto a Justine

Nel giorno del Ringraziamento, festività americana, il pensiero della celebrità va a una dei suoi cari che più di tutti sembra sentire vicina: si tratta di sua sorella.

Quest’ultima, infatti, ha avuto un arresto cardiaco, racconta Justine, e al momento si trova in ospedale, luogo in cui stanno cercando in tutti i modi di curarla per farla tornare allo splendore precedente a quanto accaduto.

Una sorella, un pezzo di cuore

“Cosa vuol dire Thanksgiving for me?”, inizia così la descrizione del post di Justine, “La possibilità di vedere mia sorella fare i primi passi dopo il arresto cardiaco di 18 gg fa. Ieri sera ho dormito in ospedale con lei ed è stato angosciante. Avevano appena fatto una tracheotomia dopo di essere stata intubata da una settimana. Giovedì scorsa avevano detto che non ce l’avrebbe fatta e pure un prete era arrivato a darle l’estrema unzione”, ha raccontato la star, “Ci mancano ancora molti passi prima del trapianto del cuore ma io sono ottimista e grata ai medici bravissimi che la stanno curando”.

La descrizione prosegue ancora per diverse righe, in cui la nota show girl racconta alcuni aspetti della vita di sua sorella, già diagnosticata in giovane età con una malattia. Nei commenti, invece, il web si divide: alcuni ritengono poco opportuna la pubblicazione di una foto del genere, mentre altre persone si limitano ad augurare alla sorella di Justine una pronta guarigione.