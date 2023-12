Raffaello Tonon esce allo scoperto: “Il mio cuore si è arroventato” | È letteralmente pazzo di lui

La nota star della televisione Raffaello Tonon ha conquistato tutti e ora si svela totalmente: alcuni rimangono a bocca aperta.

Raffello Tonon ha fatto moltissima strada dai suoi esordi, che furono proprio in uno dei salotti più famosi d’Italia: quello di Maurizio Costanzo.

Successivamente fu invitato anche per far parte del cast fisso di Buona Domenica; qualche tempo dopo decise di gettarsi nell’avventura dei reality show, iniziando con La Fattoria nel 2005, che vinse a mani basse con una altissima percentuale di voti a suo favore.

Negli anni successivi, Tonon ha partecipato a reality in qualità sia di concorrente che di persona del cast fisso in studio. Nel 2017 fu concorrente del Grande Fratello Vip, e proprio in questa occasione strinse una bellissima amicizia con l’ex tronista oggi influencer Luca Onestini.

I due sembrano essere davvero inseparabili, e sovente ancora oggi spendono parole di affetto e ammirazione sincera l’uno per l’altro. A quanto pare, invece, Tonon avrebbe confessato qualcosa che i fan non si aspettavano.

Raffaello sul web

Non a caso in una delle edizioni di Ciao Darwin fu il capo del Nati vecchi il nostro Raffaello Tonon, ma, nonostante ciò, è una persona che non disdegna l’utilizzo dei social.

Proprio su Instagram ha pubblicato una bellissima dedica a quello che sembra essere l’amore della sua vita.

Il post di Tonon

“Entri in un bar lui ti guarda tu lo guardi; vedi anche gli sguardi dei proprietari ,si incrociano, e siamo a tre”, scrive la celebrità, “Il tuo nella migliore delle ipotesi è normale, il loro é sereno, il suo sempre gioiosamente accogliente. Fate come volete, ma sono esseri migliori. Dueminuti con lui, e il mio cuore si è arroventato. Grazie piccolo”: ecco la dedica di Tonon al suo adorabile cagnolino.

Era già evidente quanto Raffaello fosse una persona dolce e tenera, ma stavolta si è superato in queste sue qualità, il che non ha fatto altro che costituire una vera e propria conferma di queste sue caratteristiche positive. Nei commenti, infatti, fioccano complimenti nei confronti della star: “Bellissime parole e splendido scatto. Sei riuscito ad immortalare un’emozione”, scrive, ad esempio, un utente molto commosso per il post; “È bellissimo Raffa, sono esseri meravigliosi, e chii ama e se ne prende cura ha un animo nobile e un grande cuore……! Anche il solo incontrarlo una meraviglia simile ti cambia la giornata!”, ha commentato un’altra persona.