Carlo Conti, gioia immensa per la sua ex: in arrivo il primo figlio | Ecco chi è il padre

Grande felicità per una delle storiche ex fidanzate di Carlo Conti: è incinta del suo primo figlio e il padre è conosciutissimo.

Carlo Conti, per sua stessa ammissione, è stato un grande latin lover, ma solo con la costumista Francesca Vaccaro è riuscito a mettere la testa a posto.

Oggi papà amorevole di Matteo, Conti vanta nel suo curriculum sentimentale la lunga relazione con la showgirl Roberta Morise.

E, proprio lei, oggi è al settimo cielo per una gravidanza tanto attesa e desiderata: ecco chi è il suo nuovo compagno.

Roberta Morise incinta

Da giorni circolavano alcune indiscrezioni sulla presunta gravidanza di Roberta Morise, storica ex compagna del conduttore Carlo Conti. A riguardo, lei aveva preferito non commentare, mentre il settimanale Diva e Donna l’ha beccata in giro a fare shopping e per lei è stato impossibile nascondere il pancino. La showgirl è apparsa raggiante con un abito stretto color beige che ha messo in evidenza le forme rotondeggianti, sintomo di una gravidanza che sembra essere già avanzata.

Archiviato Carlo Conti, Roberta Morise è ora felicissima accanto al suo nuovo compagno, l’uomo con cui costruirà presto una famiglia. Lui è lo chef stellato Enrico Bartolini e, in occasione di una partecipazione a La Volta buona di Caterina Balivo, la Morise ha avuto modo di raccontare alcuni dettagli su questo amore che l’ha travolta all’improvviso. “L’ho guardato e ho detto è lui e non pensavo potesse essere possibile, perché è bontà fatta persona, è l’uomo che ho sempre aspettato, giuro, non pensavo potesse esistere la perfezione – aveva detto – . È accogliente, è dolce, è premuroso. Avevo smesso di crederci, definitivamente, sono stata tantissimi mesi lontana da qualsiasi forma di felicità, mi ero spenta”.

Chi è Enrico Bartolini

Toscano, classe 1979, Enrico Bartolini è l’unico chef nella storia della Guida Michelin ad aver conquistato quattro Stelle in un sol colpo, due delle quali al ristorante che porta il suo nome all’interno del MUDEC-Museo delle Culture di Milano. Riconosciuto come uno dei grandi talenti della cucina nostrana, 2023 è entrato nell’Olimpo raggiungendo le 12 stelle Michelin: Locanda Sant’uffizio prende la seconda stella, e due new entry con una Stella Michelin Anima e il Fuoco Sacro si aggiungono alle nove stelle conquistate in precedenza.

Innamoratissimo di Roberta Morise, in occasione di una intervista per il Corriere della sera parlò così dell’amore per la compagna. “Mi sono innamorato, non pensavo potesse succedere. L’amore è una magia”, aveva detto lui, prossimo a diventare papà.