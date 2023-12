Claudio Baglioni, sapete dove abita l’incredibile artista? Una casa straordinaria quanto lui

Un’abitazione nel cuore della sua amata città, che riflette la semplicità e la passione di un artista che affascina intere generazioni.

La curiosità nei confronti della vita privata degli artisti e delle stelle del mondo dello spettacolo, difficile negarlo, è una costante nel quotidiano di tutti.

Osservare il privato di attori, cantanti e VIP di cui già seguiamo i successi e la vita amorosa fa parte di un innocente “voyeurismo” che a modo suo slega questi personaggi dalla loro posizione di stelle, donando loro un aspetto più umano e reale.

Tra tutti gli artisti, Claudio Baglioni è uno dei re della canzone in Italia: cantautore romano in attività dal lontano 1968, Baglioni ha affascinato intere generazioni grazie ai suoi testi romantici e appassionati e ad una voce graffiante.

L’avvento dei social ha permesso anche a personaggi del suo calibro di mettersi a nudo, mostrando il proprio lato più intimo e domestico. Ecco una panoramica della casa del celebre artista, visibile in alcune foto sui suoi profili social.

Un attico nel cuore di Roma: inevitabile amore per la sua città

Il celebre cantautore romano non poteva che avere residenza nella sua amata città natale. Si presume che Baglioni risieda in un attico situato tra Viale Bruno Buozzi e Via Gramsci, nel Quartiere Pinciano, in una palazzina ad opera dell’architetto Pietro Lombardi. L’appartamento di Baglioni è un rifugio accogliente che condivide con la compagna, il figlio e un cane; purtroppo il secondo di questi due animali che compare nelle foto più vecchie, Grand Petit, si è spento nel 2016, una perdita che ha devastato l’artista.

La casa di Baglioni si distingue per gli spazi ampi e luminosi, arricchiti dalle numerose vetrate che permettono al caldo sole romano di infiltrarsi e dalla presenza di un ampio terrazzo, inaspettatamente spoglio. La scelta di una palette di colori neutri, dal bianco al grigio, dona un’elegante modernità all’ambiente. Il pavimento in legno grigio completa il quadro, conferendo un tocco contemporaneo all’intera abitazione.

Tra bianco, luce e l’immancabile angolo dedicato alla sua musica

Nel soggiorno, uno spazio destinato al relax, spicca una poltrona dal design moderno, ideale per distendersi dopo una giornata intensa. Non manca un ampio divano e una televisione, creando un ambiente accogliente e funzionale. Le pareti bianche, pur essendo neutre, trasmettono un’atmosfera morbida e invitante. Un elemento che dà personalità all’abitazione sono gli innumerevoli libri disposti in una libreria a muro. Questa scelta non solo aggiunge fascino estetico, ma riflette anche l’amore di Baglioni per la lettura.

In una delle stanze si trova – ovviamente – un pianoforte, strumento che Claudio ama suonare, contribuendo a creare un’atmosfera artistica e vivace. Nonostante la discrezione mantenuta sui suoi social, gli scatti della casa di Claudio Baglioni svelano un ambiente semplice, moderno e ben arredato. La dimora riflette chiaramente lo stile di vita e le passioni dell’artista, creando un nido accogliente nel cuore di una delle città più affascinanti al mondo.