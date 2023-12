Albano, la triste notizia ha travolto tutti: “Io non mi arrendo” | Coraggio commovente

Un incidente gli impedisce di andare avanti, ma lui dichiara la propria determinazione: forza d’animo anche a ottant’anni.

Che non si dica che sarà l’età a fermare Al Bano. Ad ottant’anni, uno dei nomi più noti del mondo della musica italiana è ancora pronto a dare tantissimo.

Celebre in tutto il mondo per il suo contributo alla musica leggera, di recente Al Bano ha fatto parlare di sé per un’intervista in cui ha svelato dei retroscena shock su un incidente che lo ha coinvolto.

Parole dure e un’evidente amarezza accompagnano la sua “fuga di notizie” e la triste realtà che ha dovuto affrontare nel suo percorso artistico.

Ad accompagnarle sono una denuncia e una resilienza encomiabile: nonostante tutto, ha sempre voglia di combattere.

Lo sapeva da tempo, ma è stato comunque doloroso

L’iconico cantante di musica leggera non parteciperà al prossimo Festival di Sanremo. Nonostante la sua lunga carriera, colma di successi e che di certo non richiede una vittoria sul palco per essere affermata, Al Bano non nasconde una certa amarezza, probabilmente dovuta all’atteggiamento che sostiene gli sia stato riservato. Il noto artista ha parlato di alcuni retroscena dietro a questa esclusione durante un’intervista a “Un giorno da pecora” su Rai Radio 1, rivelando una verità sconcertante.

Stando a quanto afferma Al Bano, non senza una certa delusione, la sua canzone non solo è stata esclusa, ma nemmeno ascoltata: “Onestamente un po’ di dispiacere c’è, ma ero già stato avvertito da Amadeus mesi prima che mandassi la canzone, però io non mi arrendo mai“, ha rivelato. La notizia ha lasciato sconvolti non pochi appassionati del Festival: perché un no tanto fermo da parte del direttore artistico? La ragione è presto detta…

Una mossa strategica e commerciale da parte di Amadeus

Il brano in questione, scartato tanto bruscamente da Amadeus, sarebbe stato una dedica all’Istituto Spallanzani, sviluppata assieme al direttore generale dell’istituto stesso Francesco Vaia. È quindi un problema di testo, di contenuto? In realtà no, ed è Al Bano stesso a suggerirlo: Amadeus non lo vuole come concorrente, ma punta al suo successo come ospite, già confermato durante l’edizione 2023 assieme a Gianni Morandi e Massimo Ranieri.

Al Bano non partecipa attivamente alla competizione dal 2017, in cui si esibì con il brano “Di rose e di spine”. Pur avendo apprezzato l’esperienza come superospite, il cantante sottolinea l’importanza della competizione nel contesto di Sanremo, poiché la gara genera un’adrenalina unica. Interrogato sulla possibilità di approdare al Festival in qualità di conduttore il cantante, nonostante il suo carisma, ammette che non si sente adatto a ricoprire quel ruolo e nega la possibilità con poche parole: “Non ho l’età”.