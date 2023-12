Antonella Clerici si arrende al pianto: “Non è facile per me” | Crollo totale durante le riprese

Antonella Clerici non riesce a trattenere la commozione e crolla: le lacrime rigano il viso della conduttrice di Rai 1.

Volto di È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici è una delle conduttrici più amate e seguite dal pubblico della Rai.

Ironica, solare, divertente ed empatica, la Clerici è apprezzata proprio per essere una delle donne più trasparenti e dirette del piccolo schermo.

E, proprio questo suo volersi mostrare così com’è al pubblico, l’ha spinta a non trattenere la commozione davanti alle telecamere. Così le lacrime hanno rigato il suo viso durante le riprese.

Antonella Clerici crolla in diretta tv

Nella giornata di martedì 5 dicembre, l’appuntamento con il cooking show di Rai 1 è iniziato con mezz’ora di ritardo. Rai e Mediaset, infatti, hanno seguito in diretta i funerali di Giulia Cecchettin, la 22enne di Vigonovo brutalmente uccisa dal suo fidanzato. Il caso di cronaca ha colpito particolarmente gli italiani, da tempo sensibili al tema del femminicidio e più volte si è discusso di questo problema in svariate trasmissioni, di approfondimento ma anche di intrattenimento.

La mattinata del 5 dicembre, però, è stata particolarmente sentita per tutti coloro che hanno seguito in diretta l’ultimo saluto a Giulia, e per i programmi tv trasmessi subito dopo i funerali non è stato facile divertire il pubblico da casa così come accade di consueto. Antonella Clerici, in onda con È sempre mezzogiorno dopo i funerali, non è riuscita a nascondere la tristezza provata e la difficoltà di sorridere davanti alle telecamere dopo tanto strazio.

Il dolore di Antonella Clerici

“Non è facile per me che sono qui ma non è facile neanche per voi che siete in ascolto – ha esordito la conduttrice – . Di parole ne sono state dette tante, le più belle sono state quelle del papà di Giulia che ha parlato di come bisogna imparare a danzare sotto la pioggia ma anche di fiducia nelle nuove generazioni”. La speranza di Antonella Clerici è che, infatti, le nuove generazioni possano tornare a vedere la luce dopo anni di buio e amarezza.

“Quelle che abbiamo sentito sono parole forti, parole belle, ma soprattutto parole che danno speranza – ha continuato il volto di Rai 1 prima di mandare un messaggio importante a tutti gli italiani – .Noi italiani siamo un po’ così, prima ci indigniamo ma poi lasciamo passare. Questo è il momento di stare vicino alla famiglia Cecchettin ma anche vicino ai nostri ragazzi”.