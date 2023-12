Loretta Goggi incassa il colpo: la grande artista smascherata da lei | Ora tutti sanno chi è

Una vera rivelazione è stata fatto ultimamente: il tutto coinvolge da vicino la nota star Loretta Goggi, i suoi fan sono in delirio.

Fu la prima donna a condurre il festival di Sanremo: Loretta Goggi è una di quelle artiste che incarnano un pezzo di storia della musica e della televisione italiana.

L’amore per lei e i consensi raccolti nel corso degli anni sono intergenerazionali e trasversali nella società contemporanea, e nessuno ignora chi sia.

Ultimamente, come è suo costume, si è lanciata in un’avventura davvero nuova, senza risparmiarsi mai: si tratta del ruolo di giudice nel noto programma Tale e Quale Show, in cui volti noti della televisione si sfidano a colpi di performance di imitazione canora e non solo.

Insomma, è davvero una star a tutto tondo la nostra Loretta: in questi giorni, comunque, una rivelazione che la colpisce direttamente è stata fatta e alcuni dei suoi fan sono rimasti un po’ sconcertati.

Le parole pronunciate

A parlare di lei è stata niente meno che un’altra star pazzesca: Rosanna Fratello, entrata nella Casa del grande Fratello di quest’anno da pochissimo tempo, a che subito ha sconvolto tutti con la sua energia e voglia di fare festa.

Poco prima di entrare, però, la cantante ha espresso alcune opinioni sul cast del GF e non solo: le sue parole sono diventate virali, soprattutto quelle espresse su Goggi.

Le dichiarazioni di Rosanna

Proprio durante una intervista sul settimanale Chi, Rosanna si è espressa su alcuni elementi del cast del GF, come Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, tra le persone più chiacchierate della casa visto anche il loro flirt. Non solo: la cantante è stata interpellata su alcune sue presunte rivalità, nello specifico quella con Ornella Vanoni, che di fatto ha smentito, e su Loretta Goggi.

In merito a quest’ultima, la star Fratello ha dichiarato: “qualche settimana fa, in diretta su Tale e Quale Show, ha commentato dopo una performance di Pamela Prati il mio vibrato. Un vibrato che, in tutta sincerità, non ho mai avuto”, ha spiegato al settimanale Rosanna Fratello. “Un anno fa, invece”, ha dichiarato ancora, “durante l’esibizione di Alessandra Mussolini, ha detto che il testo di Sono una donna non sono una santa non è attuale. Spiace sentir parlare così di un pezzo iconico che resterà per sempre nella storia della musica. Ho anche cercato di parlarle, per capire il perché di certe parole, ma non c’è stato modo. Pazienza”.